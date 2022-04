– Spørsmålene kom i det skjulte. På toalettet. I gangene ...

– Jeg visste det ville bli kontroversielt.

TV 2 møter Karen Espelund på Museumsforbundets årsmøte i Skien. 61-åringen er direktør for Museene i Sør-Trøndelag.

Tolv år etter at hun ga seg som generalsekretær i Norges Fotballforbund er Espelund fortsatt brennende engasjert. Og fulgte selvsagt med da fotballpresident Lise Klaveness holdt sin mye omtalte tale i Qatar 31. mars.

– All honnør til Lise. Hun gjorde det forbundstinget har pålagt henne, men det skal fremdeles gjøres. Og det skal gjøres med kløkt, på en skikkelig måte. Jeg er veldig imponert og meldte henne at hun gjorde en strålende figur på vegne av Norge.

Men Lise Klaveness' tordentale i Doha er ikke første gang en norsk kvinne går i strupen på fotballens øverste maktinstans. I 1986 ble FIFA stilt til veggs av Ellen Wille på kongressen i Mexico. Hun forlangte at kvinnefotballen skulle bli tatt på alvor.

Å tale makten midt imot, gjorde også Karen Espelund.

MUSEUMSDIREKTØR: Karen Espelund. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Seoul på kokepunktet

Vi skrur tiden tilbake til mai 2002.

På FIFA-kongressen i sørkoreanske Seoul henger korrupsjonsanklagene tungt over organisasjonen og president Sepp Blatter.

Stemningen er bisarr. Ryktene er mange. Spesielt når det gjelder økonomien. FIFA styrer mot konkurs.

– Det var ikke transparens. Vi visste det var uenigheter i styret, og økonomihåndteringen var under enhver kritikk. Det var vanlig med såkalte kickbacks, altså tilbakebetalingsavtaler fra samarbeiderpartnere og sponsorer til FIFA, og tildeling av TV-rettigheter uten anbud.

HETT: President Blatter i opphetet diskusjon med visepresident og motkandidat Issa Hayatou under FIFA-kongressen i Seoul. Foto: KIM KYUNG HOON / REUTERS

De europeiske medlemmene i FIFA-styret, herunder Per Ravn Omdal, hadde anmeldt Blatter til sveitsisk politi i forkant av kongressen. Men anmeldelsen ble aldri fulgt opp.

Stemningen på kongressen står i helspenn. Blatter, som selv er ordstyrer, må tåle øredøvende lyd fra afrikanske delegaters fløyter når han prater.

Folk er forbanna. Salen i Seoul er på kokepunktet.

Etter Gaddafis sønn

– Blatter styrte talelisten, så kongressen startet med at 12-15 av hans talspersoner var oppe først.

Blant dem som holder en flammende tale til støtte for presidenten er sønn av Libyas avdøde diktator, Muammar al-Gaddafi.

Bak i salen sitter Espelund med NFFs to visepresidenter og fekter intenst med armene.

Da hun faktisk får ordet, blir hun overrasket.

Espelund reiser seg. Veien opp til talerstolen føles lang. Veldig lang.

VOLDSOMT: – Jeg var nervøs, men bestemt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er en terskel. Det var en voldsom forsamling, og i tillegg en helt særegen stemning. Nå skulle jeg bli den første kritikeren, erindrer hun i dag.

– Hva sa du?

– For det første hadde jeg et behov for å få klargjort økonomien. Jeg hadde også et behov for å høre om hvorfor han nektet styremedlemmene i FIFA å gå på talerstolen. Det ble så synlig. Jeg stilte også spørsmålene om transparens, sier hun, og fortsetter:

– Det ble et rabalder.

Subtile spørsmål

Spørsmålene flere hadde brent inne med, men ikke våget å stille, ble nå stilt.

Selv om hun omtaler det som et «rabalder», tillegger hun samtidig at de voldsomme reaksjonene mot henne og NFF uteble.

– Men jeg så effekten, og det er ikke bare mine ord: Blatter er en taktiker av rang, så han la om retorikken fra dag én, til dag to. Det var merkbart - han snudde strategi.

Innimellom slagene begynner folk å henvende seg til Espelund.

Men ikke åpenlyst. Spørsmålene kommer subtilt.

– Jeg fikk veldig mange tilbakemeldinger fra folk, men de kom mer i det skjulte. På toalettet, i gangene .. For meg illustrerte det et regime hvor folk var redd for å bli sett på som støttespillere av Blatters kritikere.

– Tankekorset er at talen ikke fikk noen effekt på lang sikt. Snarere tvert imot, sier hun, og peker på at Blatter ikke gikk av før 13 år etter - i 2015.

Men talen fikk internasjonal medieoppmerksomhet. Karen Espelund ble lagt merke til.

GIANNI: Infantino har sittet som FIFA-president siden 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB

Blant dem som fikk øynene opp for den modige norske kvinnen, var den anerkjente og nylige avdøde etterforskningsreporteren Andrew Jennings, som ble kjent for sitt arbeid med å undersøke korrupsjon - både i FIFA og IOK (Den internasjonale olympiske komité).

I 2005 lanserte han faktisk Espelund som UEFA-president.

– Man blir tydelig og synlig. Det har jeg sagt til Lise (Klaveness) også. Det er veldig få kvinner i internasjonal fotball og på FIFA-kongressen. Det kan være en svakhet hvis folk ønsker å ta deg, men som regel er det en styrke, fordi man blir markant. Respektert. Selv om folk kan være uenige i standpunktet ditt.

– Man må stå opp for de verdiene man tror på. Koster det, må det bare bli slik - saken er alltid viktigst. Jeg var en «pain in the ass» på ethvert møte med FIFA-komitéene jeg satt i, fordi jeg aldri fikk sakspapirer i forkant av møtene. Jeg ville forberede meg - og vite hva organisasjonen jeg representerer mener, ikke meg selv. Jeg klarte aldri å endre dette, fortsetter hun.

– Solkonge-tendenser

Sepp Blatter meldte sin avgang som FIFA-president i 2015 etter å ha sittet i vervet siden 1998. Sveitseren ble sittende fram til ny president ble valgt i 2016. Også det en sveitser: Gianni Infantino.

STOLT AV KLAVENESS: – Lise sier noe om norsk fotballs kraft til å sette dagsorden, sier Espelund. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Espelund ser få tegn til forbedring.

– Slik mekanismene har vært, har FIFA bundet lojaliteten sin til enkelte forbund gjennom tildeling av økonomiske tilskudd. Og dessverre, det jeg ser i dag også med den nye presidenten. Akkurat de samme mekanismene. Det er ikke sunt.

Infantino varslet nylig at han stiller til gjenvalg som president neste år.

– Jeg ser en president som synes å eie organisasjonen selv. Som blir litt i overkant opptatt av å smykke seg selv med notabiliteter i ulike sammenhenger.

– Forslaget om VM hvert andre år, for eksempel. Europa skal ha respekt for at totalbildet kan se annerledes ut, men hva er poenget med å endre - annet enn å generere ytterligere inntekter til FIFA som skal dele ut og knytte bånd? Jeg synes ikke det lyser organisasjonsdemokrati av dagens ledelse. Det er veldig mye solkonge-tendenser.

Espelund kikker raskt på klokken. Intervjuet i Skien begynner å gå mot en slutt, men museumsdirektøren konferansedag i Ibsens hjemby er bare halvveis.

DETTE MÅ VEKTLEGGES: Espelund mener spesielt én debatt blir viktig å holde høyt i tiden som kommer. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Avslutningsvis gjentar hun likevel nok en gang hvor viktig Klaveness' tale i Doha var.

– Den debatten Lise illustrerer nå, som går på menneskerettigheter og tildelingskriterier, viser kraften i Norge til å sette dagsorden.

– Vi i Norge skal ikke bli så arrogante som å si at vi har svaret på alt, men når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter er det ekstremt viktig at norsk fotball fortsetter jobben for at det kriteriet blir så tungt vektlagt at man skreller vekk søkere som ikke innfrir på området. Den debatten må holdes høyt foran UEFA og FIFA i tiden som kommer.