Senterpartiets kolossale kollaps

Senterpartiets fall har så stor fart at partiet kan bikke under sperregrensen på målingene før sommeren. Hadde det vært valg da, ville de gått fra 28 til null stortingsrepresentanter.

Kantars partibarometer for april, utført på oppdrag for TV 2, er sørgelig lesning for Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Sp fortsetter å miste godt over tusen velgere om dagen. Det har de gjort siden valgnatten. Hadde målingen vært valg, ville partiets Stortingsgruppe gått fra 28 til 12 representanter. Forsvinner velgerne i samme tempo de neste to månedene, befinner partiet seg under sperregrensen før sommerferien. Og hadde det vært valg, ville partiet vil stå uten en eneste stortingsrepresentant.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kun 41 prosent av de som stemte Senterpartiet på valgdagen i fjor, sier at de vil stemme på Sp om det var valg i dag. Mer enn hver fjerde velger har hoppet opp på gjerdet. Senterpartiet lekker velgere i alle retninger, klart flest velgere til Høyre, men også til Ap og Frp. Og de klarer knapt å hente en eneste ny velger til partiet.

Senterpartiet hadde litt over 400.000 velgere ved stortingsvalget i fjor. Hvis Kantars april-barometer hadde vært valg, ville partiet fått i underkant av 180.000 velgere. Vedum må erkjenne at han har mistet netto 60.000 velgere til Høyre og 52 tusen velgere til erkefienden Frp. De er kun ca 70.000 velgere unna sperregrensen og partiets tilintetgjørelse som stortingsparti.

Hvem hadde trodd det i juli, da Vedum som nyvalgt og selvsikker statsministerkandidat noterte seg for 19,1 prosents oppslutning på TV 2s partibarometer? Siden den gang har ikke Senterpartiet gått frem på en eneste av Kantars månedlige partibarometre for TV 2.

Senterpartiet vant valget på løfter som det er vanskelig å innfri. Vedum satte ord på en frustrasjonen mange folk kjente på. Han bygget opp under denne misnøyen og falt også for fristelsen til å love at Senterpartiet hadde raske løsninger på det meste. Når du skrur forventningene så høyt og blir belønnet med velgernes stemmesedler, blir fallhøyden tilsvarende stor. Når vi i tillegg har opplevd krise på krise for husholdninger og næringsliv gjennom vinteren, samtidig som ledigheten er lav og temperatur i økonomien er høy, blir det ekstremt krevende å levere resultater for en partileder som over flere år har skrudd forventningene til himmels. Da kan ikke regjeringen pøse penger inn i norsk økonomi, uten å risikere skyhøy prisstigning og renteøkninger. Det krever en overordnet og ansvarlig styringsledelse og kommunikasjonsevne som Trygve Slagsvold Vedum ennå ikke har vist at han har.

Men Sps problem kan fort bli Aps problem. Dette kan gjøre livet ekstra surt for statsminister Jonas Gahr Støre, også. Under Senterpartiets landsstyremøte sist uke kom en del av den interne frustrasjonen til overflaten. Flere av partiets fremste tillitsvalgte deler velgernes frustrasjoner. En rekke fylkesledere tok til orde for at Sp måtte få mer gjennomslag i regjeringen. Det ble etterlyst makspris på 50 øre kilowattimen for strøm, billigere pumpepris på bensin og diesel, mer penger til samferdsel, økt satsing på landbruk og flere passkontor. For å nevne noe. Senterpartiet er påført stygge sår av velgerne nå. Hvis finansminister Vedum gir etter for de stadig mer høylytte kravene fra egen grasrot, kan de pågående forhandlingene om neste års statsbudsjett, og for så vidt revideringen av årets budsjett, gå hardt for seg internt i regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ap ser ut til å ha tettet lekkasjen til venstresiden etter Russlands invasjon av Ukraina. For to måneder siden viste Kantars partibarometer at 84.000 velgere forlot Ap til andre partier på venstresiden. I april er det kun 17.000 velgere som går samme vei. Tidligere Ap-velgere som i vinter gikk til Nato-motstanderne i SV og Rødt på grunn av strømpriskrise og pandemihåndtering, kommer nå tilbake. Men Arbeiderpartiet lekker fortsatt velgere til Høyre. 60.000 tidligere Ap-velgere har meldt overgang til Erna Solbergs parti.

Høyre flyr høyt og tjener nok på at regjeringen fremstår litt bakpå i flere saker og blir løpende etter den ene krisen etter den andre. Med 27,7 prosent er Høyre tilbake på det nivået de lå på rett etter at pandemien slo inn over landet for to år siden. Høyre har forholdt seg relativt rolig gjennom krisevinteren og ikke falt for fristelsen av å komme med de mest populistiske og dyreste forslagene om krisepakker og annet. Men Erna Solberg og hennes fotsoldater har samtidig kommet med en rekke små nålestikk til den sittende regjeringen, enten det er for pandemihåndteringen, ansettelsesprosessen av sentralbanksjef, retorikken mot Putin og nå sist fastlegekrisen.

Men denne målingens største vinner er Frp, som for første gang siden valget opplever en opptur. Med 13,7 prosents oppslutning kan Frp nå se ut til å tjene på Senterpartiets kollaps. Drivstoffpriser mellom 20 og 30 kroner literen, olje- og gassinntekter som strømmer inn i oljefondet, og en strømpriskrise som offentlig eide kraftselskaper håver inn penger på, skal være noe et Frp i opposisjon kan tjene på. Det er egentlig vanskelig å forklare hvorfor Frp ikke fikk denne oppturen noe tidligere. Så gjenstår det å se om dette er starten på en opptur eller et blaff som korrigeres neste måned. En skal heller ikke se bort i fra at Frp også tjener på sin velvilje til å motta titusenvis av ukrainske flyktninger. Sylvi Listhaug holder på 8 av 10 velgere og henter i hovedsak nye velgere fra Senterpartiet, hjemmesittere og førstegangsvelgere.

Rødt går tilbake til det nivået de var på før strømkrisen slo skikkelig inn over norske husholdninger. Det kan vanskelig forklares på annen på annen måte enn at den uvirkelig krigføringen i Ukraina er rimelig altoverskyggende. Rødts kraftfulle kritikk av norsk Nato-medlemsskap hjelper nok ikke på oppslutningen. Nato-landenes samlede respons mot Putin og klare gjentakelse av solidariteten internt i alliansen har virkelig befestet forsvarsaliansens posisjon som vår sikkerhetspolitiske garantist.

Det andre nei til Nato-partiet, SV, går også litt tilbake, men holder greit stand litt over valgresultatet. De henter fortsatt flest nye velgere fra Ap, og har en lojalitet fra tidligere velgere på 78 prosent.

Venstre har inntatt en noe mer tydelig og anelse populistisk holdning etter at de kom tilbake til stortinget fra regjeringskontorene, nå sist med krav om at Norge nærmest må gi Ukrainas president Zelenky det han ber om av våpen. Men velgerne responderer ikke like positivt som før. Venstre faller med nesten et helt prosentpoeng og ville ligget rett faretruende nær sperregrensen om det var valg i dag. Partiet holder fortsatt relativt godt på tidligere velgere (7 av 10), men gir fra seg velgere til både Høyre og til gjerdet.

KrF og MDG sliter begge med å finne sin plass i den politiske debatten her til lands. Begge partiene ligger hjelpeløst til, godt under sperregrensen. Nesten hver femte MDG-velger har gått til Ap. KrF lekker velgere til Høyre og til gjerdet, og henter ingen nye velgere.

Demokratene oppnår 1,8 prosent på denne målingen.