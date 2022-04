Derfor er den nye løytnanten så streng

Årets sesong av Kompani Lauritzen har bydd på utfordringer, latter og tårer, fra både deltakerne og befalene.

En av dem som har vært med å bære den tredje sesongen er løytnanten Guro Sogn Bjerke (32).

Hun har vært et nytt fjes for både deltakerne og seerne, samtidig som hun har markert seg som en av de strengere befalene.



Det at Bjerke blir sett på som «streng» har hun ikke noe mot.

– Det er bra at de opplever oss som strenge. Det viser at de oppfatter oss som dedikerte og seriøse – for det er jo seriøst, sier hun til TV 2.

Se hva løytnanten har å si om «streng»-stempelet i videovinduet over!

Jovial og «løs i snippen»

Selv om Bjerke er streng med aspirantene på TV, betyr ikke det at hun har samme tilnærming på privaten.

– Jeg vil ikke si jeg er like streng på privaten, ettersom det ikke pleier å være noe behov for det, sier 32-åringen.

Hun forteller at det er forskjell på hvordan hun er som person når hun har en jobb å gjøre, og hvordan hun er på privaten.

– Det er jo ofte sånn når man skal gjøre en jobb. Man trenger rettet og direkte lederskap, og da fremstår man litt streng. Men på privaten er jeg mer jovial og «løs i snippen» egentlig, sier hun og smiler.

Selv om Bjerke er en av de nyeste befalene, har hun markert seg for både deltakerne og seerne. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Disse deltakerne overrasket henne

Deltakerne i årtes sesong har selv sagt at de var «overrasket» over hvor seriøse befalene var inne på Setnesmoen. Flere hadde også vanskeligheter for å venne seg til kravene som ble stilt til dem, som artist Daniel Kvammen (33) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (28).

Hun mener om befalene hadde latt deltakerene «surre rundt og gjøre som de ville», hadde ikke det skapt de resultatene som det gjør nå.

– Så jeg tenker det er en positiv tilbakemelding, og veldig bra, konkluderer hun.

Bjerke trekker også frem at selv om alle deltakerne overrasket henne positivt på hver deres måte, var det noen av dem som bemerket seg basert på det fysiske utgangspunktet de hadde da de kom inn på Kompani Lauritzen.

– Da tenker jeg på Rikke Isaksen, Espen P.A Lervaag og Jan Tore Kjær. De lå kanskje litt bakpå med fysikken, men ga likevel bånn gass. Så jeg ble både overrasket og imponert over dem.

– Ikke vant til kvinner i uniform som stiller strenge krav

Da TV 2 spør henne hvordan det føles å bli oppfattet som en av de strengeste befalene, forklarer hun at det kan omhandle at folk ikke er vant til å se kvinner i uniform i en slik type maktposisjon.

Guro er en av to kvinner som er befaler i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

– Det handler kanskje litt om at man ikke er vant til å se damer i uniform som stiller så strenge krav. Men det er viktig for meg å få frem at for meg handler det ikke om kjønn – jeg har de egenskapene jeg har, både styrker og svakheter.

Sogn mener at en slik tilnærming er det som skaper best resultater. Det er naturlig å stille krav, følge opp og være litt hard – og å vise omsorg på den måten.

Da TV 2 spør henne om hun har opplevd fordommer som kvinne i militæret, svarer hun at det har det sikkert vært – men at det er noe hun ikke velger å bry seg om.

– Jeg gjør jobben min, får tilbakemeldinger om at det er godt nok, og så fortsetter jeg med det. Jeg lar det eventuelt gå forbi, og tenker ikke så mye over det, avslutter løytnanten.

Kompani Lauritzen ser du onsdager kl. 21:40 og lørdag kl. 20, eller når du vil på TV 2 Play.