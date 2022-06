Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Vi har som mange andre kjøpt oss elbil. Denne gangen har vi gått for elbil som bil nr én.

Jeg synes det er greit å ha et fossilt alternativ og har derfor begynt å se litt på forskjellige biler i prisklassen 150.000-250.00 kroner. Det er en som peker seg ut, nemlig Mercedes CLS 250 CDI fra 2011-modell og nyere. Audi A7 har også vært oppe til vurdering, men har Googlet meg frem til at denne kan by på litt overraskelser i negativ forstand.

Mercedesen ser kul ut, men mest av alt, den er annerledes enn mange andre og skiller seg ut fra den gemene hopen.

Hva bør man være oppmerksom på? Eller burde man rett og slett bare styre unna, og gå for noe trygt, sikkert og kjedelig? Hilsen familiefar i 40-årskrisa.

Benny svarer:

Heisann!

Ja, en litt bøs og annerledes diesel-Mercedes kan absolutt være et godt alternativ til elbilen. Med en av hver får du det beste fra to verdener.

Jeg tror du gjør veldig lurt i å velge en bil fra 2011 og nyere. Da får du nemlig andre generasjon av CLS. For det første synes jeg den er penere å se på, men enda viktigere er at Mercedes, helt tiltrengt, strammet opp kvaliteten vesentlig på denne modellen, som på Mercedes-språket kalles C218.

Første generasjon av CLS som ulogisk nok kalles C219, kom i 2004 og ble produsert til og med 2010. Den var ikke feilfri. I alle fall ikke de første årsmodellene.

Mercedes CLS er noe så sært som en coupe med fire dører.

Jeg mener videre at 250 CDI-motoren er et godt og kurant motorvalg til denne bilen. Med to turboer byr den på små-friske 204 hestekrefter og bør passe bilen godt. Motoren finnes også i mange andre Mercedes-modeller og den er kjent for å være generelt god. Største svakheten her er dysene i innsprøytningssystemet. Ofte må alle byttes, selv om bare én er defekt.

Videre kan turbohavari forekomme. I noen få tilfeller har spon fra registerkjedet havnet i motorolja, da med kostbart havari som følge. De to sistnevnte feilene er som regel et resultat av for dårlig vedlikehold. God servicehistorikk er som alltid alfa og omega – ikke minst på eldre biler som har gått langt.

Det er en del som bør sjekkes

Videre er det all grunn til å sjekke ell elektronikk og alle elektriske funksjoner litt nøye. Feil forekommer også her på alt fra rutehevere til klimaanlegg.

Forstilling, dårlig virkning på håndbrekket og forstilling og hjuloppheng er andre obligatoriske sjekkpunkter på en slik bil. Bilene er tunge, har ofte brede hjul, noe som bidrar til slitasje.

CLS er ofte godt utstyrt og luksuriøs, men det er ikke til å komme i fra at interiøret avslører at bilen også har noen år på nakken nå.

Det er også vel verdt å sjekke girkassen nøye. Den skal gire slikemykt og helt uten rykk og napp. Gjør den ikke det, kan det være en oppdatering som skal til, men det kan også være et tegn på forestående overhaling. At det er dyrt, er vel knapt nødvendig å nevne. Har bilen luftfjæring må denne også sjekkes nøye. Det er med andre ord en del ting å passe på her.

Er man ikke bilkyndig selv, er en gjennomgang av bilen på et verksted som kjenner modellen godt, eller en NAF-test absolutt å anbefale.

Ut over dette så er jo CLS en skikkelig kjøremaskin, med god komfort, ofte mye utstyr, godt avstemt understell og ytelser som står i stil med bilen.

Leter du opp en fin bil i god teknisk stand og forstår hva det innebærer å kjøpe en litt tilårskommen luksusbil, ser jeg ingen grunn til å fraråde deg dette. Jeg tror at det er fort er en bil du kan bli glad i, og som du kan finne på å ta en tur i,bare for å kose deg.

Min personlige favoritt er CLS Shooting Brake, altså stasjonsvogna, som kom i 2014. Den synes jeg er knallfin, selv om den ikke er så veldig praktisk – til stasjonsvogn å være.

Lykke til med bilkjøp!

