Full oversikt: Slik blir påskeværet der du er

Det blir mildere vær over hele Norge i påsken. Her får du en oversikt over hvordan været blir akkurat der du er.

Påskeferien nærmer seg med stormskritt, og med det betyr det at mange reiser vekk – det være seg til høyfjellet eller storbyen.

Hvordan blir været akkurat der DU er i påsken? Meteorolog i Storm Beate Tveita sitter på svaret «alle» lurer på.

Meteorologen forteller at det fortsatt er knyttet noe usikkerhet til langtidsvarselet. Men med det forbeholdet, ser det ut til at det vil bli en påske med mye fint vær over hele det langstrakte landet.

På enkelte steder, og i enkelte perioder, kan det imidlertid bli noe skiftende.

FJOLLS TIL FJELLS: Er en norsk film fra 1957 – men her sikter vi til at mange tar turen til Hemsedal i påskeferien. Foto: Erik Johansen

Fjellet

Nordmenn er født med ski på beina, sies det.

Mange skal nok til nettopp fjellet, og til de har meteorologen en gledelig nyhet:

– I starten av uka blir det lengre perioder med sol. Det vil nok bli noe skyete i midten av uka med et lavtrykk, men oppholdsværet kommer fort tilbake igjen, og det ser ut til at de mest populære destinasjonene, som Trysil, Hafjell og Hemsedal kommer til å få veldig fint påskevær med mye sol. Samtidig er temperaturene på minusgrader, så det er viktig å huske på det, sier Tveita.

Hun understreker at det kan hende det svinger noe gjennom uken.

– Men generelt ser det veldig bra ut, sier hun.

BRA SKIFØRE: På fjellene vil snøen holde seg, og skiføret vil være meget bra. Her er et bilde fra Hafjell fredag. Foto: Vibeke Fürst Holtmann.

Skiføret kommer også til å bli meget bra, forteller meteorologen.

– Det vil være mest snø når det gjelder fjellene vest i Norge. Det er noe mindre snø når det gjelder fjellene i øst, som for eksempel på Hafjell, men skiføret vil likevel være bra, sier hun.

Det bekrefter Veslemøy Eineteig Wedum, markedssjef i Alpinco, som blant annet eier Hafjell og Kvitfjell alpinsentre.

– Det er knallgode forhold for skiføring på både Hafjell og Kvitfjell nå. Det er en perfekt preppet snø med litt styresnø på toppen, sier hun.

KNALL-FORHOLD: Det er gode forhold også i slalåmbakken på Kvitfjell nå. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Hun regner med at dette føret kommer til å holde seg ut påskeuken.

– Det ser ut til å bli en av de bedre påskeførene vi har hatt på veldig lenge, det ser skikkelig lovende ut.

De forventer mye folk.

– Vi kickstarter allerede denne helgen med 30-årsfeiring av Kvitfjell alpinsenter. I tillegg er det nok veldig mange som gleder seg til å få en skikkelig påske på fjellet. Det har man jo ikke fått på to år nå på grunn av korona, sier hun.

Meteorolog Tveita ønsker å advare om snøskredfaren i fjellene. Hva du bør gjøre om du skal på fjellet i påsken, kan du lese mer om her.

Oslo

Har du valgt bypåske i år?

Da er du heldig. For i Oslo starter påskeuken nemlig veldig bra. Men på onsdagen kan det komme litt regn. Torsdag og fredag og inn mot helgen er finværet tilbake, og meteorologen forteller at de som skal ha bypåske i år, kan glede seg.

GLEDELIG PÅSKE: Det blir fint påskevær i Oslo, utenom onsdagen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Temperaturene kan krype opp til 10 grader på dagtid med mye sol, sier hun.

Likevel advarer hun om at det vil bli ganske kaldt på kveldene og på natta.

– Da blir det nattefrost, og temperaturene vil være på minusgradene, sier meteorologen.

Resten av Sør-Norge

Når det gjelder resten av Sør-Norge vil det også her se ganske bra ut.

– Nord på Østlandet kan det komme regn og sludd i midten av uka, men det er større sjanse for at det vil bli tørt innover mot neste helg. Det kan likevel bli litt grått, presiserer Tveita.

På Sørlandet vil det, i likhet med Oslo, generelt være fint vær gjennom hele uken, med temperaturer opp mot 10 grader, men på onsdagen vil det nok også komme nedbør i form av regn.

Resten av Vestlandet

Nå til Vest:

Det samme værvarselet gjelder også Rogaland og Vestland. Men her slipper man mest sannsynlig snøbyger i starten av uka.

– Mandag og tirsdag vil det være oppholdsvær, men på onsdag og torsdag vil det komme nedbør. Det vil komme en del snø i fjellet, opp mot 700 meter, sier meteorologen.

Men også her vil det bli fint igjen mot helgen.

– Det ser ut til at det vil bli lite nedbør i helgen, og at det kommer til å bli ganske fint vær.

Møre og Romsdal og Trøndelag

Vi jobber oss oppover det ganske land:

Uka starter med snøbyger i Møre og Romsdal og Trøndelag. Det vil også bli litt grått i dagene etter dette.

– Det vil være oppholdsvær på tirsdag, men på onsdag og torsdag må man regne med at det kan komme nedbør i form av regn i indre strøk, og snø i fjellene.

FINT: Det blir fint påskevær i fjellet i påsken, men det kan svinge noe. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Meteorologen forteller at det vil bli fint igjen på fredag, og at helgen også ser ut til å bli ganske fin.

– Det kan komme noe nedbør, men alt i alt ser det ut til å bli fint, sier Tveita.

Nord-Norge

Vi avslutter med det kalde nord:

I helga kommer det et lavtrykk fra Sverige, som vil trekke seg inn i Nord-Norge i løpet av helgen. Det betyr at nord-boerne må regne med noe snø i helgen. Men fra mandag av ser det ut til at været vil bli bedre.

FIN-FINT: Det er meldt om snø og fint vær i fjellet. Tror du denne høna blir fornøyd med påskeværet? Foto: Aud Elise Iversen / Storm fotokonkurranse

– Nord-Norge kommer til å få veldig mye fint vær gjennom påskeuken, helt fra mandag og frem til fredag eller lørdag. Det blir lengre perioder med sol gjennom uka, men temperaturene vil holde seg relativt kjølig for årstiden.

Temperaturene vil så vidt være på plussgrader på dagen, og minusgrader på natten.

Meteorologen presiserer at selv om det ser ganske fint ut gjennom uka, må særlig Finnmark og sørlige deler i Nordland regne med at det kan snu neste helg.

– Da kan det komme nedbør i form av snø, men det er fortsatt noe usikkert, det snur fort, sier meteorologen.