Elbilene har begynt å gjøre seg gjeldende også i bilutleiebransjen. I flere markeder har kundene begynt å etterspørre elektriske biler. Og for bransjens del er det naturligvis viktig å vise at de tenker på utslipp og miljø, de også.

I fjor kom nyheten om at bilutleie-giganten Hertz hadde bestilt ikke mindre enn 100.000 eksemplarer av elbilen Tesla Model 3. Nå følger de opp dette med en ny storavtale. I dag er det nemlig kjent at Hertz skal kjøpe 65.000 biler fra Polestar.

Flere modeller på gang

Her skal det gå fort. De første bilene fra denne avtalen skal være tilgjengelige for kunder i Europa våren 2022. Mens Nord-Amerika og Australia følger etter mot slutten av året.

Avtalen strekker seg over til sammen fem år. Det betyr at Hertz starter med å kjøpe inn det som er dagens eneste modell fra Polestar, nemlig kombien 2.

Så er det ventet at de utvider til øvrige modeller, som Polestar har flere på gang av nå.

Viktig som markedsføring

For det svensk/kinesiske merket er storavtaler som dette naturligvis svært viktig. Polestar startet opp i 2017 og er en av verdens minste bilprodusenter. Men ambisjonene er store. I fjor tredoblet de salget sitt, i år er målsetningen en ytterligere dobling. Og innen 2015 er planen å nærme seg 300.000 produserte biler årlig.

Å levere ut så mange biler til utleie er ikke bare i seg selv positivt. For Polestar blir alle Hertz-bilene også viktig som markedsføring. Bilene deres blir spredt rundt i mange markeder.

Mange vil også stifte bekjentskap med en Polestar for første gang, når de leier bilen. Liker de den – da kan det også være gode muligheter for at de vurderer en Polestar neste gang de skal kjøpe bil privat.

