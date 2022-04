Massakren i Butsja

En gang for ikke lenge siden var Butsja som en helt vanlig europeisk drabantby – der folk levde sine helt normale liv.

Nå er byen utbombet – innbyggerne traumatisert. En hel verden rystes av det som har skjedd her.

TV 2 fikk mandag være med i en kolonne i regi av politiet i Kyiv. Først gjennom den utbombede byen Irpin, så krysser vi elven over til Butsja.

Det første vi ser når vi krysser broen er liket av en gammel mann. Vi kjører videre og kommer til en bygning som ble brukt som et slags hovedkvarter av de russiske styrkene.

Politimann Stanislav Polukhan sier til TV 2 at de fant åtte lik utenfor denne bygningen.

– De bar preg av tortur, forteller han.

Foto: Sergej Supinskyj / AFP

Russland anklages nå for krigsforbrytelser.

– Russland har en historie med å bruke overdreven makt, det har vi sett i Tsjetsjenia, Syria og mot egen befolkning og politiske motstandere, men dette er sjokkerende, og det vil slå tilbake på dem, sier Geir Hågen Karlsen, som er oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole.

Døde sivile er å finne overalt i gatene i Butsja.

TV 2 kunne telle fem lik mens vi besøkte byen mandag. Alle så ut til å være eldre menn iført sivile klær. Noen av de døde var så ille tilredt at det var vanskelig å se om det er en mann eller kvinne, ung eller gammel.

Foto: Reuters / Stringer

– Det virker som moralen og det etiske i disse styrkene er i ferd med å gå i oppløsing, i alle fall når vi ser disse bruddene på krigens folkerett som blir begått utenfor Kyiv, sier Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets høgskole.

Frivillige har begynt å rydde gatene for døde kropper.

Sergej Matchuk har de siste dagene har jobbet som frivillig, med å samle opp de mange likene. Han forteller at mange av de døde hadde hendene sine bundet bak på ryggen, og så ut til å ha blitt drept med skudd mot hodet.

– Bare i dag har vi funnet fem personer som var stripset på denne måten, sier han til TV 2.

– Vi henter døde mennesker ut av biler og hus, men de fleste ligger bare langs veien.

Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova hevdet søndag at det var funnet mer enn 400 sivile kropper i Butsja. 280 av disse skal ha blitt funnet i en massegrav, flere av dem bakbundet.

A lifeless body of a man with his hands tied behind his back lies on the pavement in Bucha, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. Associated Press journalists in Bucha, a small city northwest of Kyiv, saw the bodies of at least nine people in civilian clothes who appeared to have been killed at close range. At least two had their hands tied behind their backs.(AP Photo/Vadim Ghirda) Foto: Vadim Ghirda Flere av kroppene har hendene bundet bak på ryggen.

Samtidig begynner også historiene fra de som overlevde å komme ut.

Vasily (55) sier han ble skutt på av stridsvogner, men kom seg unna.

Foto: Zohra Bensemra / Reuters

Tanya Nedasjkivskas ektemann, som jobbet i marinen, ble arrestert av russiske soldater. Hun lette etter ham i dagevis, før hun fant ham i en kjeller.

Tanya Nedashkivska reacts as she recounts how her husband Vasyl Ivanovych, who served in the navy, was killed by Russian soldiers, as she stands near their residential building, amid Russia's invasion on Ukraine, in Bucha, Ukraine April 3, 2022. Vasyl was arrested by Russian soldiers. Tanya looked for him for days and found him in a building's basement where two bodies were lying, she recognized him by his sneakers, his trousers. "He looked mutilated, his body was cold. They turned him over a little. He had been shot in the head, mutilated, tortured" Tanya said. REUTERS/Zohra Bensemra Foto: ZOHRA BENSEMRA Tanya kjente igjen ektemannen på buksene og skoene hans.

Vitne: Satt i kjeller

En mann TV 2 har snakket med, sier han så en sivil mann bli skutt og drept av russerne. Sammen med en stor gruppe ble han arrestert og satt i en kjeller, sier han. Der satt han i fire dager sammen med 130 andre personer.

– Forholdene var forferdelige. Det var også barn og kvinner med små babyer der. Vi fikk ikke mat og drikke, sier han.

Ifølge ham virket det som om russerne prøvde å finne ut om noen av de arresterte drev med «anti-russisk aktivitet». Blant annet sjekket de mobilene for ukrainske slagord og flagg, sier mannen.

Foto: Vadim Ghirda / AP

– Det er begått åpenbare krigsforbrytelser. Vi har ikke bevis for hånden for hvem som er skyldig, men vi ser folk som er bakbundet, de er ikke skutt i selvforsvar, sier jurist og tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl.

Ukraina hevder at det er funnet hundrevis av drepte i en massegrav.

Foto: Rodrigo Abd / AP

Det ukrainske utenriksdepartementet har sendt en formell henvendelse til Den internasjonale straffedomstolen om å sende folk til Butsja for å samle bevis.



Det støtter Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Foto: Sergei Supinsky / AFP

– Dette kan ikke bare forbigås i stillhet. Dette sier noe om hvordan det russiske krigsmaskineriet nå må legitimere disse grusomme handlingene. De står ikke ved dem. Derfor er det viktig at vi får en uavhengig gransking av dette, sier Huitfeldt.

– Det er sjokkerende. Det er lett å være enig med utenriksministeren i at dette ikke kan aksepteres. Det er viktig at det etterforskes, slik at man får mulighet til å straffeforfølge de eventuelle forbrytelsene, sier Geir Hågen Karlsen.

Ukrainske tropper har tatt tilbake byen, men har en stor jobb foran seg.

Foto: Vadim Ghirda / AP

Gater må sjekkes for feller lagt igjen av russiske tropper.

Foto: Vadim Ghirda / AP

A Ukrainian serviceman checks the dead body of a civilian for booby traps in the formerly Russian-occupied Kyiv suburb of Bucha, Ukraine, Saturday, April 2, 2022. As Russian forces pull back from Ukraine's capital region, retreating troops are creating a "catastrophic" situation for civilians by leaving mines around homes, abandoned equipment and "even the bodies of those killed," President Volodymyr Zelenskyy warned Saturday.(AP Photo/Vadim Ghirda) Foto: Vadim Ghirda Også likene sjekkes for feller.



FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet er «forferdet» over bildene av drepte sivile fra Butsja utenfor Kyiv.

– Rapporter fra dette og andre områder reiser alvorlige og urovekkende spørsmål om mulige krigsforbrytelser, grove brudd på internasjonal humanitær lov og alvorlige brudd på internasjonale menneskerettigheter, heter det i en uttalelse fra Bachelet.

Foto: Ronaldo Schmeidt / AFP

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser anklagene om russiske soldaters drap på sivile i Butsja.

– Dette er en provokasjon som utgjør en direkte trussel mot global fred og sikkerhet, sa Lavrov da han mandag møtte FNs visegeneralsekretær Martin Griffiths.

Foto: Vadim Ghirda / AP

Lavrov viste til at Russland mandag ba om et straksmøte i FNs sikkerhetsråd for å møte anklagene, men at Storbritannia, som denne måneden har formannskapet, nektet å sammenkalle rådet.

Ukraina har også bedt om et møte i Sikkerhetsrådet for å diskutere hva som skjedde i Butsja, og dette møtet er berammet til tirsdag.