FNs klimapanel: Klimautslippene kan halveres innen 2030

Verden kan halvere klimautslippene innen 2030 med tiltak som koster under 100 dollar per tonn CO2, ifølge FNs klimapanel (IPCC)

Det kommer fram i den tredje delrapporten fra FNs klimapanel som ble offentliggjort mandag ettermiddag.

I den nye delrapporten forsøker IPCC å svare på hva verdenssamfunnet kan gjøre for å begrense den globale oppvarmingen.

Rapporten kan dermed ses på som en håndbok i politisk handling, mens de to foregående delrapportene har tatt for seg den naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene og konsekvensene de har for oss.

ORKAN: En mann sitter i restene av huset sitt i San Juan på Puerto Rico etter orkanen Maria i 2017. Forskning tyder på at klimaendringene kan gjøre kraftige orkaner enda mer intense. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB

– Jeg blir oppmuntret av tiltakene som har blitt gjort i flere land. Politikk, reguleringer og økonomiske tiltak er iverksatt, som har vist seg å være effektive, sier IPCC-leder Hoesung Lee.

– Hvis disse skaleres opp og brukes bredere og på rettferdig måte, kan de støtte store utslippsreduksjoner og stimulere til innovasjon, legger han til.

Rapporten er en oppfølger til IPCCs sjette hovedrapport, som ble publisert i august i fjor i forkant av klimatoppmøte COP26 i Glasgow.

SKOGBRANN: En mann ser på mens en skogbrann herjer nord i Marokko. Det har vært langt flere skogbranner de siste årene enn tidligere. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

Billige løsninger

IPCCs økonomiske analyser viser at en halvering av de globale klimautslippene fra 2019 til 2030 kan oppnås med tiltak som koster mindre enn 100 dollar per tonn CO2.

– Det har så langt kommet to sjokkerende klimarapporter om hvor ille det kan bli, men denne rapporten bærer mer håp, sier klimaforsker og ekspert Elin Lerum Boasson ved Cicero Senter for Klimaforskning til TV 2 mandag.

KLIMAEKSPERT: Elin Lerum Boasson er professor og forsker ved Cicero Senter for Klimaforskning. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Boasson er blant hovedforfatterne i FNs klimapanel og skal selv tale under Miljødirektoratets presentasjon av rapporten 18.30 mandag kveld. Hun er optimistisk til løsningene som blir presentert.

– Aldri før har så mange gjort så mye for å løse klimautfordringene, sier hun, og legger til:

– Vi må være bevisst på å lage pakker av klimapolitikk som tenker strategisk og langsiktig fremover. Samtidig må stadig flere sektorer omfattes av klimapolitikken.

Gode nyheter

Ifølge FN vil en halvering av klimautslippene føre til at den globale veksten blir 1,3-2,7 prosentpoeng lavere enn den ville vært med dagens tiltaksnivå. Men den globale økonomien vil likevel fortsette å vokse.

IPCC konkluderer samtidig med at de økonomiske fordelene av å holde oppvarmingen under 2 grader er større enn kostnaden ved tiltakene som skal til for å oppnå dette.

– Prisen på klimatiltak med effekt har falt kraftig. Det blir stadig billigere med en raskere overgang bort fra fossilt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Han viser til at prisen på både solkraft og batterier har falt med hele 85 prosent på ti år, mens prisen på vindmøller har falt med 55 prosent.

– De påpeker også at naturen ofte er det billigste klimatiltaket. Det å ta vare på og restaurere natur er noe av det smarteste du kan gjøre i klimasammenheng.

LØSNINGSORIENTERT: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier en overgang fra fossilt brensel til fornybar energi blir stadig billigere. Foto: Annika Byrde / NTB

Store kutt i gassforbruket

For at verden skal klare klimamålene, må energisektoren gjennomgå store forandringer. Den nye rapporten viser at forbruket av fossile brensler må kuttes kraftig i årene framover.

Hvis 1,5-gradersmålet skal nås, må kull fases ut nesten fullstendig innen 2050, og oljeforbruket må kuttes med 60 prosent.

Men verden må også bruke mindre naturgass.

Klimapanelet anslår at gassforbruket må kuttes med 45 prosent innen 2050 hvis oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader, men bare 15 prosent hvis vi tillater en oppvarming på 2 grader i stedet.

UTSLIPP: To personer går langrenn forbi et industrianlegg i Toronto i Canada. Foto: Nathan Denette / AP / NTB

–Selv om vi ikke når 1,5-gradersmålet må vi ikke gi opp. Hver eneste lille tidel teller, understreker Boasson, og legger til:

– Det er bedre å ende opp på 1,9 grader eller 2,1 grader enn 3 grader.

Hun understreker alvoret dersom folk gir opp troen, og ikke lenger tar del i klimadebatten.

– Selv 1,5 grader kommer til å gjøre det slitsomt for barna våre å bo i verden. Jo varmere det blir, jo mer slitsomt blir det også, sier hun.

1,5 prosent

I Parisavtalen fra 2015 står det at landene skal holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

For at det sistnevnte målet skal nås, må utslippene nå toppen innen 2025, ifølge FN-rapporten.

I tillegg må utslippene av klimagasser deretter kuttes med 43 prosent fram mot 2030.

Selv hvis alt dette skjer, er det høy sannsynlighet for at den globale oppvarmingen vil overstige 1,5 grader, men den vil kunne gå ned igjen mot slutten av århundret.

TØRKE: En bonde går gjennom appelsinlunden sin i Marokko som har blitt rammet av tørke. FN advarer om at økte utslipp vil føre til mer ekstremvær. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

Den globale temperaturen vil ifølge rapporten stabilisere seg når CO2-utslippene når netto nullutslipp – altså når man lagrer mer enn man slipper ut. For å nå 1,5-gradersmålet, må verden nå «netto null» tidlig på 2050-tallet.

For 2-gradersmålet må det skje tidlig på 2070-tallet.

EVAKUERT: En kvinne fra Oregon i USA holder hunden sin etter å ha blitt evakuert for skogbrann i september i fjor. Foto: John Locher / AP / NTB

Veksten flater ut

Jim Skea er blant dem som har ledet arbeidet med rapporten.

– Det er nå eller aldri, sier Skea.

Han gjør det klart at uten umiddelbare og dyptgripende utslippskutt på tvers av alle sektorer, vil det være umulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius.

Fakta om IPCCs sjette hovedrapport * Den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) sammenfatter den nyeste klimaforskningen. * Over 700 forskere og eksperter fra 90 land har deltatt i arbeidet. 19 av dem er fra Norge. * Rapporten er den sjette i rekken og omtales som AR6. IPCCs første hovedrapport ble utgitt i 1990. * AR6 er inndelt i tre delrapporter og en oppsummerende samlerapport. * Den første, om det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, ble presentert i august i fjor. * Hovedtema i annen delrapport er klimaendringenes konsekvenser. Den ble offentliggjort mandag 28. februar. * I tredje delrapport er hovedtemaet tiltak for å bremse klimaendringene. Denne delrapporten presenteres 4. april. * Hver av delrapportene er på flere tusen sider. (Kilder: IPCC, Miljødirektoratet, NTB)

Selv om utslippsnivået var på sitt høyeste nivå noensinne det siste tiåret, fremholdes det at målet er innenfor rekkevidde.

Det kommer blant annet av at veksten i utslipp av klimagasser har flatet ut. Den årlige utslippsveksten har gått fra 2,1 prosent i perioden 2000 til 2009, til 1,3 prosent mellom 2010 og 2019.