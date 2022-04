Politiet jakter på flere etter masseskyting i Sacramento

Ifølge øyenvitner fant skytingen sted i forbindelse med en større slåsskamp i en folksom sentrumsgate der det ligger flere utesteder som nettopp hadde stengt.

Politiet opplyste mandag at de jakter på minst to gjerningspersoner som åpnet ild, og øyenvitner forteller at de hørte rundt 50 skudd fra automatvåpen.

Tre kvinner og tre menn ble drept, og tolv andre ble såret i skytingen. Tilstanden for flere av de sårede er livstruende.

Uten sidestykke

Politisjefen i Sacramento, Kathy Lester, sier at hendelsen savner sidestykke i hennes 27 år lange karriere innen politiet i byen og lover at alt vil bli gjort for å finne de skyldige.

En video delt i sosiale medier viser at skytingen pågikk i rundt 45 sekunder, og at livredde mennesker løp i forsøk på å komme seg i dekning.

Skytingen vekket også gjester på Citizen Hotel tett ved, blant dem 18 år gamle Kelsey Schar som forteller at hun så en mann løpe nedover gata mens han avfyrte et våpen.

Siste i rekken

Politiet fant etter skytingen et stjålet håndvåpen, men det er uklart om dette ble benyttet under skytingen.

Nattens hendelse var den andre masseskytingen på fem uker i Sacramento og den siste i rekken i USA, der anslagsvis 40.000 mennesker blir drept med skytevåpen hvert eneste år, selvmord inkludert, ifølge Gun Violence Archive.

Hittil i år har det vært 120 masseskytinger der fire eller flere er drept eller såret med skytevåpen, viser deres oversikt.

Liberale lover

De amerikanske lovene som regulerer retten til å eie og bære skytevåpen, er liberale, til tross for at et flertall av USAs innbyggere ifølge meningsmålinger ønsker strengere kontroll.

Tre av fire drap i USA blir begått med skytevåpen, og det selges årlig et stort antall skytevåpen.

I 2020 ble det solgt over 23 millioner skytevåpen i USA, noe som var rekord. I fjor ble det solgt ytterligere 20 millioner våpen, ifølge Small Arms Analytics.

