– Det kan bli Putins problem

Russland anklages for krigsforbrytelser etter at hundrevis av lik ble funnet utenfor Kyiv. Hvis Putin noen gang skal straffes, er det særlig én ting som bør skje først.

Bildene og rapportene fra byen Butsja utenfor Kyiv har sjokkert verden. Da russiske styrker forlot forstaden, ble det funnet hundrevis av drepte sivile.

TV 2s team i Butsja har selv sett kroppene som ligger i gatene i byen.

Russland beskyldes nå for krigsforbrytelser fra flere hold.

– Det vi ser nå i Ukraina er grufullt. Man blir sjokkert når man ser det. Å drepe sivile på denne måten er brudd på krigens folkerett, og det er krigsforbrytelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på folkerett og internasjonale straffedomstoler, mener bildene fra Ukraina er tydelige indikasjoner på at det har blitt begått krigsforbrytelser.

– Da er det viktig at bevis for det sikres, og det er man også i gang med. Vi må gjennom en uavhengig etterforskning få etablert hvem som er ansvarlig for disse forbrytelsene, slik at de kan straffes, sier Høgestøl.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var preget da han mandag besøkte Butsja. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Etterforskning

Hanne Sophie Greve, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, understreker viktigheten av en grundig etterforskning.

– Etterforskning er alltid viktig for å kunne klarlegge om det er begått forbrytelser, og særlig når det snakk om grove forbrytelser. Her snakker vi om systematiske og utbredte forbrytelser som etter alle solemerker er forbrytelser mot menneskeheten, sier Greve.

Hun påpeker at det allerede er mange som er i gang med å dokumentere.

– Det er alt fra journalister til lokale til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Det er også dronebilder og satellittbilder, som jeg vil anta kan være veldig viktig i denne sammenhengen, sier Greve.

Hanne Sophie Greve var dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fra 1998 til 2004. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Putin vil bli involvert

Et naturlig spørsmål er hvem som faktisk kan stilles til ansvar for de mulige krigsforbrytelsene i Ukraina. Den tidligere dommeren sier at alle som har deltatt i utgangspunktet kan stilles til ansvar.

– Det er toppsjiktet som først og fremst må tas. Og dette er forbrytelser som kan dømmes overalt; de kan dømmes i Frankrike, de kan dømmes i USA, de kan dømmes i Norge. Hver gang man får fatt i en krigsforbryter, så kan de dømmes, sier Greve.

– Er det Putin som må stilles til ansvar her?

– Jeg vil tro at han spiller en så sentral rolle at han og hans nære krets vil bli involvert, ja, sier Greve.

Hun forklarer at prosessen ligner den ved ordinære straffesaker, med etterforskning, pågripelse og tiltale, og noen ganger med tiltale før pågripelse.

– Så vil de aktuelle formodentlig bringes til Den internasjonale straffedomstolen i Haag, sier Greve.

Russlands president Vladimir Putin holdes av mange som ansvarlig for krigen i Ukraina. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

– Problemet til Putin

Mange har omtalt krigen i Ukraina som Putins krig. I likhet med Greve, er det flere som mener man ikke kan stille noen til ansvar for grusomhetene uten å involvere Putin.

Høgestøl mener det er for tidlig å si om Putin noen gang vil bli dømt.

– Det er unektelig vanskelig å straffe statsledere, og særlig mektige statsledere. Men problemet til Putin er at hvis det først er startet en straffeprosess og samlet inn masse bevis, så er han avhengig av å klamre seg til nok politisk makt resten av livet for å ikke bli utlevert, sier Høgestøl.

Selv om Putin kan fremstå urørlig i dag, påpeker eksperten at han raskt blir sårbar om han skulle miste politisk makt.

– Så snart Putin ikke sitter med makten, blir det også gunstig for den nye ledelsen å utlevere ham i en slik prosess. Det vil være en enkel måte for den nye ledelsen å bli kvitt en rival. Putin er derfor avhengig av å hele tiden ha en stor nok politisk maktbase, sier Høgestøl.

Hun sier statsledere gjerne må miste makten før det blir mulig å straffe dem.

– Man sier at når det først går nedover for en diktator, går det raskt nedover.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo sier det kan virke umulig å straffe en statsleder før vedkommende mister makten. Foto: Geir Olsen / NTB

Kan gå mange år

Det kan gå lang tid fra krigsforbrytelser finner sted til de ansvarlige blir dømt og straffet. Høgestøl bruker forbrytelser utført av Røde Khmer-regimet i Kambodsja på 70-tallet som eksempel, som ikke ble straffet før 30 år senere.

– Vi ser fortsatt at personer i Tyskland straffes for forbrytelser som fant sted under andre verdenskrig. Et internasjonalt straffeoppgjør kan ta lang tid, men når det først skjer, har det liten betydning om det har gått 10, 20 eller flere år, sier Høgestøl.

I mellomtiden understreker Høgestøl viktigheten av å sikre tilstrekkelig med bevis.

– En sånn prosess må utføres uavhengig og grundig, slik at man har tillit til sannheten hvis konklusjonen blir at russiske styrker står bak disse handlingene, sier Høgestøl.

Russland har avvist påstander om at de er ansvarlige.

– Derfor er det viktig med en nøytral part man har tillit til. Det er viktig at vi får vite hva som skjedd, ikke minst for familien til ofrene, sier Høgestøl.