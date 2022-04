– Det er en forferdelig melding å få

Ordføreren i Senja med klar oppfordring etter nok et snøskred.– Jeg kan ikke si det sterkt nok at folk må være forsiktige i fjellet.

Idylliske bilder av kritthvitefjell og daler lokker nå turister fra Norge og Europa til skikjøring i spektakulære Nord-Norge.

– Det er nå sesongen begynner for alvor og vi ser helt klart en økning i antallet bookinger og turister som kommer nå fremover, sier Tom Rune Eliseussen, ordfører (Sp) i Senja kommune.

Kommunen består av rundt 15.000 innbyggere, men i de neste ukene blir det langt flere.

Søndag fikk han en telefon om at et turfølge på åtte var i fjellet og at tre av disse var blitt tatt i et skred på det populære fjellet Kvænan i Senja.

IDYLL: Bilder fra Senja lokker turister til landdelene hele året. Ordfører Tom-Rune Eliseussen maner folk til forsiktighet nå i vinter. Foto: Privat

– Når noe slikt skjer så er det en helt forferdelig melding å få. Vi vet at ulykkene også kommer i takt med interessen. Jeg kan ikke si det sterkt nok at folk må være forsiktige, sier Eliseussen.

Store ressurser ble varslet og rykket ut da skredmeldingen kom. Tre personer ble grav ut fra skredet, men med livet i behold.

Krevende og skummelt

– Det er fjell her i Senja som krever både erfaring og hvilke ruter man skal velge. Det er vind og det danner seg fort fokkskavler og mye løssnø i fjellet, sier ordføreren.

– Det er både krevende og litt skummelt, men jeg registrere at det er en økende trend å komme seg ut. Jeg skjønner godt at folk vil oppsøke naturen når det legges ut bilder av vakker natur fra området vårt, sier Eliseusen.

Mange av turistene som besøker Senja har brukt masse penger på å komme seg til Nord-Norge, og da vil man utnytte en slik reise med å være ute så mye som mulig.

– Det er ikke slik at et menneskeliv skal verdsettes i kroner og ører. Det må være slik at det er viktigere å komme tilbake fra tur med livet i behold, sier ordfører Tom Rune Eliseussen i Senja.

IDYLL: Dette spektakulære synet er det mange turister som nå håper på, men samtidig må man ta høyde for at forholdene i fjellet kan endre seg raskt. Foto: Artic Panorama Lodge, Lyngen

Han forventer at turister nå tar sine forholdsregler og setter seg inn i de krevende forholdene som kan oppstår på kort varsel i Nord-Norge.

Koster for mye

– Vi har en god beredskap hvis ulykken skulle være ute, men det betyr ingen ting. Man skal ikke ta unødvendig risiko av den grunn, forteller han.

– Vi blir ofte kåret til et av verdens fineste steder og dra til, og da kommer selvfølgelig turistene også, men jeg anbefaler folk både sette å seg inn i og lærer seg litt om de krevende og lokale forholdene som er i fjellet, sier han.

Også i Lyngen i Troms merker man godt at pandemien er på hell og at reiselysten er på vei tilbake.

SKREDFARE: Fjellene ser idylliske ut på avstand, men kan være farlige å oppholde seg i. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

– Det har eksplodert med folk som vil oppsøke norsk fjellheim og det er positivt, men man må være forsiktig. Det blir aldri for mye informasjon. Folk må tenke seg om hele tiden når man er i fjellet og holde seg unna farlige områder, sier Svein Jakobsen, daglig leder hos Artic Panorama Lodge i Lyngen.

De har mer eller mindre fullbooket fremover og det er mange som som ønsker å dra på topptur.

– De utenlandske gjestene er flinke til å ha med seg egen guide eller å leie hos oss. Nordmenn derimot er ikke like flinke på dette området, sier Jakobsen.

– Hvor er det slik?

– Dette har nok noe med kostnader å gjøre og nordmenn mener at man kjenner norsk natur godt nok. Selv lokalbefaring prøver å forklare hvor farlig områdene og fjellene er, men mange hører ikke etter, forteller Jakobsen.

Det skjer ikke meg

Han opplever at mange er ekstreme og tøyer strikken når de er i fjellet.

SENJA: Redningsmannskaper og frivillige deltar i redningsaksjonen på Senja i Tromdalen der det har gått et skred like før klokken 17.00 tirsdag. Politiet frykter at flere personer skal være tatt av skredet. Foto: Truls Aasnes / NTB Foto: Aasnes, Truls

– Det er synd at mange ikke hører etter når det kommer varsler om forhold og drar på tur allikevel. Mange ekstreme skikjørere tenker at, "Dette skjer ikke meg", men dessverre ser av at det skjer alt for ofte, forteller han.

Også hos hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) har det vært ei hektisk og krevende uke med mange skredulykker.

Tirsdag i forrige uke døde en utenlandsstatsborger i skred i Troms.

Klar oppfordring

Det er hovedredningssentralene som har ansvaret for å koordinere og sende nødvendige ressurser når meldingene om snøskred kommer.

– Det har vært travelt og vi har har bidratt med mange ressurser. Skred er tidskritiske og det er store avstander. Det er mange frivillige søkemannskaper på bakken, men helikoptrene må fly fra basen og det er store avstander. Det også ofte utfordrende vær som gjør det vanskelig å komme frem, sier Tore Hongset, redningsleder ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Han har full forståelse for at folk vil være ute og i fjellet.

SKREDFARE: Akkurat nå er det stor skredfare i fjellet flere plasser i Norge. Varsom.no holder turfolk oppdatert. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

– Når det er knallvær er det fristende for folk å være ute, men mange har ikke den skredkompetansen som er nødvendig. Det ser greit ut når man skuer mot fjellene, men mange har ikke de rette forutsetningene for å dra ut på tur. Spesielt gjelder dette for de utenlandske turistene som fort blir overrasket over forholdene i fjellet, sier Tore Hongset.

Skredfare nivå tre

Hongset har en klar oppfordring.

– Jeg oppfordrer spesielt de utenlandske turistene til å ta kontakt med lokale guider før man drar ut på tur, sier Hongset.

Ifølge varslingsstedet Varsom er det farenivå tre (oransje) i flere områder i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre-Troms de neste dagene.

Dette er det nest høyeste farenivået noe som betyr at et fjellskred i nær framtid er sannsynlig.

– Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig å vurdere for de som ferdes i fjellet er at skredproblemet ikke synes på overflaten. Det er et vedvarende svakt lag av kantkorn under fokksnøen som kan føre til skred, og du kan løse ut skred der overflaten er akkurat passe hard, sier Håvard Toft Larsen, vaktleder ved Snøskredvarslingen til varsom.no.

– Noen steder er snøflaket på toppen for tykt og hardt til at det svake laget kan påvirkes, mens andre steder er snøflaket for tynt og mykt. Det gjelder å unngå de områdene der flakene er passe tykke og passe harde. Dette blir ekstra krevende når det er store lokale forskjeller på kort avstand forklarer Toft Larsen.