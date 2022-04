Politiet om Tromsø-voldtekten: – Skulle gjort en annen vurdering

Mannen som 31. mars ble siktet for voldtekt og utnyttelse av en 17 år gammel ukrainsk jente er tidligere siktet i en rekke saker.

Sommeren 2020 ble det startet etterforskning av mannen etter at politiet hadde mottatt flere anmeldelser.

De fleste sakene stammer fra forhold sommeren 2020, men etterforskningen har også avdekket forhold mellom 2016 og 2018.

Sakene det er snakk om gjelder seksuallovbrudd, og det er identifisert elleve fornærmede i disse sakene, hvorav noen er under 14 år.

Erkjenner feilvurdering

Likevel gikk mannen fri, og politiet vurderte ikke gjentakelsesfaren som stor nok til å varetektsfengsle mannen.

– Villkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling. Sett i ettertid så skulle vi ønsket at vi hadde gjort en annen vurdering, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen.

Helen Jenssen er bistandsadvokat for fire av de elleve tidligere ofrene i saken. Hun sier det i ettertid er helt klart at det ble gjort feil vurdering med tanke på varetektsfengsling.

– Jeg tenker jo at sett i ettertid, så er jeg jo enig med politiet. Etterpå kan man jo si at han skulle vært fengslet, men den gangen ble det ikke sånn. Det viste seg å være feil, og det er synd.

Mannen er nå varetektsfengslet frem til 27. april grunnet gjentakelsesfare. Sakene som ble avdekket i 2020 og 2021 skal gå for tingretten fra 27. april til 13. mai.

At mannen nå er siktet i nok en overgrepssak, sier Jenssen at er en ekstra belastning for hennes klienter.

– Det gjør jo trykket verre, fordi belastningen for de elleve andre blir større, og alle blir opprørt over dette. Men det er selvsagt verst for jenta som nå er rammet.

Hadde kontakt på sosiale medier

Den siktede mannen ble pågrepet i sitt eget hjem, der forholdet han er siktet for skal ha skjedd.

Mannen og den fornærmede jenta hadde hatt kontakt med hverandre på sosiale medier, og avtalte etter hvert å møtes før overgrepet skjedde.

Tidligere denne uken uttalte Utlendingsdirektoratet (UDI) at det flere steder er meldt om ukrainske flyktninger som har opplevd uønsket oppmerksomhet på de ulike mottakene.