Elon Musk kjøper 9 prosent av Twitter

Elon Musk har kjøpt 9,2 prosent av aksjene i Twitter, melder Bloomberg News.

Nyheten fikk Twitter-aksjen til å stige med over 27 prosent før de amerikanske børsene åpnet mandag.

Musk har kjøpt nesten 73,5 millioner aksjer i selskapet, ifølge meldingen som er levert inn til tilsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission.



Mangemilliardæren og Tesla-gründeren er selv en ivrig bruker av mikrobloggtjenesten, og har over 80 millioner følgere på Twitter.

For en uke siden antydet Tesla-gründeren at han hadde planer om å røske opp i Twitter. I en melding til sine Twitter-følgere fastslo han at ytringsfrihet er vesentlig for at et demokrati skal fungere. Deretter spurte han dem om de mener Twitter følger dette prinsippet. Hele 70, 4 prosent svarte nei.