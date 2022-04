Disse «raske brillene» er fulltreffere på påskefjellet

Smale, brede, mørke, lyse eller fargerike? Det finnes et stort utvalg av sportsbriller – både av produsenter, modeller og farger på innfatning og glass.

«Raske briller» har blitt svært populært også utenfor skisporet, trolig fordi det å være sporty er trendy, skal vi tro utstyrsredaktør i sportsmagasinet Fri Flyt, Øyvind Aas.

– Sportsutstyr er generelt trendy i Norge. Det er om å gjøre å ha boden full av utstyr og se sporty ut, også når man ikke bedriver sport, sier redaktøren.

Ifølge Aas har etterspørselen etter de smale brillene gått i bølger, men de «sykkelaktige-brillene» har vært ganske populære de siste 20 årene.

Men de par siste årene har brillene steget i popularitet og det finnes mange varianter. Det er allikevel én produsent og modell, som skiller seg ut i mengden.

BRILLEFINE: Oakley «Jawbreaker» er én av de mest populære sportsbrillene. Foto: TV 2

– Oakley sin klassiker «Jawbreaker» har vært populær de siste sju-åtte årene. Den ser veldig spesiell ut, og alle vet at den er dyr. De ligger på mellom 1500-3000 kroner og finnes i forskjellige farger.

Bør velge bredbriller til påskefjellet

Selv om brillen er populær, er den ikke best egnet til påskefjellet. Da bør man gå for såkalte «bredbriller», som er velegnet til sterk påskesol på snø. Disse har lapper, som kan tas av, på siden for å forhindre sollys.

– De har et retroutseende, litt fransk fjellklatrer-look, som skiller seg ut fra de sykkelaktige brillene, som har vært veldig populære. På fjellet er det et poeng at brillene er store, så man ikke får lys inn i sidene.

BEST: Bredbriller gir best beskyttelse på påskefjellet. Foto: TV 2

Dersom man ønsker å gå for den populære, smale modellen, bør man velge et rødaktig speilglass eller fotokromatisk glass, som kan veksle mellom skygge og sol, anbefaler Aas.

Hvis man synes sportsbriller blir i det dyreste laget, forsikrer utstyrsredaktøren om man at billigere varianter til 4-500 kroner holder når det gjelder beskyttelse mot solstråler.

– Det er ikke lov å selge briller som ikke beskytter mot UV-stråler. De dyrere brillene handler mer om glassene og hvor lite de gjør om det du ser, slik at du ser presist. Der kan billigere briller være litt dårligere enn de dyre, men når det gjelder beskyttelse er det likt.

Ulik glassfarge til ulikt lysforhold

Når man sykler landevei, trenger man mørkere briller, fordi det er mer lys. Mens i tett skog veksler lyset mye, og det er derfor lurt med lysere glass.

– I går brukte jeg terrengsykkel-brillene på landevei, fordi det var overskyet og jeg trengte lysere glass for å se bedre, forklarer Aas.

De ulike fargeglassene gir forskjellig lys og kontrast, og det varierer hvor de er best egnet, som skog, asfalt eller fjell. Selv om fargene handler mye om smak og behag, har de ulike funksjoner:

Sol: Velg mørke glass med god beskyttelse. Gjerne bredbriller.

Velg mørke glass med god beskyttelse. Gjerne bredbriller. Overskyet: Velg gult glass, som frisker opp fargene i naturen.

Velg gult glass, som frisker opp fargene i naturen. Vekslende lysforhold: Klare glass beskytter deg mot regn, gjørme og annet. Med fotokromatiske glass vil de klare glassene kun gi beskyttelse når det er mørkt, men fungere som en solbrille når det er lyst. Disse glassene koster mest.

Dersom du skal ha én brille, som kan fungere som en «allrounder», anbefaler Aas fotokromatisk glass fra merkene Sweet eller Julbo, som koster under 2000 kroner.