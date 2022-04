Støre: – Blir sjokkert når man ser det

Statsministeren er klar på at de som står bak drepingen av sivile utenfor Kyiv må stilles til ansvar.

Reaksjonene har vært mange etter at det ble funnet over 300 lik i Butsja utenfor Kyiv. Statsminister Jonas Gahr Støre er rystet over bildene som kommer ut fra Ukraina.

– Det vi ser nå i Ukraina er grufullt. Man blir sjokkert når man ser det. Å drepe sivile på denne måten er brudd på krigens folkerett, og det er krigsforbrytelser, sier Støre.

– Må stilles til ansvar

I likhet med FN mener Støre at man må kartlegge og dokumentere det som skjer, slik at funnene kan inngå i en etterforskning.

– Det hjelper ikke bare å si at det er krigsforbrytelser, vi må også kunne gjøre noe med det. De som er ansvarlig i felt og de som er politisk ansvarlig må holdes ansvarlig for dette.

– Du mener Putin og hans medsammensvorne må stilles for retten?

– De som begår krigsforbrytelser, må stilles til ansvar. Det er et generelt prinsipp vi må holde fast ved og få internasjonal oppslutning om. Så får vi se hvordan denne fryktelige krigen utvikler seg. Men det må være en klar holdning, sier Støre.

Anklages for drap på sivile

Ifølge ukrainske medier er om lag 340 lik funnet i Butsja utenfor Kyiv, der russiske styrker anklages for vilkårlige drap på sivile i byens gater.

Avisen Ukrajinska Pravda siterer et begravelsesbyrå som har oppgitt at de har fått inn mellom 330 og 340 lik.

Det letes fortsatt etter flere døde, blant annet i bakgårder der mennesker skal ha blitt begravd mens russiske styrker kontrollerte den lille byen, ifølge avisen.

Ukrainas påtalemyndigheter har kunngjort at de døde skal obduseres for å finne ut omstendighetene rundt det som kan være vilkårlige drap på sivile, noe som regnes som en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten.

De har også rådført seg med internasjonale etterforskere.

Russiske myndigheter avviser anklagene og hevder det hele er iscenesatt.

Likene ble oppdaget etter at russiske styrker trakk seg ut av områdene nord for Kyiv. I løpet av helgen har utenlandske journalister besøkt byen og sett likene med egne øyne.