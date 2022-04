Generalprøven kunne knapt blitt verre.



Et 0-3-tap mot Raufoss gjorde Fotball-Norge bekymret på Rosenborgs vegne, men kanskje kan tapet mot 1. divisjonsklubben være en faktor til at Rosenborg slo tilbake i seriepremieren mot Bodø/Glimt.



For i løpet av den siste uka skjedde det noe på Lerkendal.

– Jeg føler på en måte at har kommet enda tettere på hverandre. Vi tok den dype samtalen på hva som må til, forteller Rosenborg-kaptein Markus Henriksen etter 2-2-kampen på Aspmyra.

Erlend Dahl Reitan har blitt en bærebjelke hos Rosenborg de siste årene. Men sjelden eller aldri har RBK-backen hatt følelsen han hadde før seriepremieren.

– Vi var jo totalt avskrevet før vi i hele tatt hadde kommet i gang. Vi bestemte oss før kampen at vi følte det var oss mot resten, så gikk vi ut der og jobbet for hverandre, sier Rosenborg-spilleren.

24-åringen framsto tydelig stolt etter oppgjøret mot klubben han var utleid til i i 2019. Kjetil Rekdal er en av dem som får skryt for hvordan Rosenborg har taklet den siste uka.

– Kjetil har vært med i gamet lenge og klarte å spre roen i klubben. Både han og Geir har kommet inn med en ny giv og vært tydelige på hvordan de ønsker at vi skal framstå. Det er ikke til å legge skjul på at det har tatt tid å bli vant til, men jeg tror det nå er små ting som skal til for oss. I all hovedsak føler jeg det sitter i «pæra». Det er jo rart å si at det har sett bra ut på trening når kampene har vært sjokkerende. Men det er godt å se at det bor noe i oss, sier Henriksen etter årets første seriekamp.

Dahl Reitan mener RBK-gjengen den siste uka har vist litt av hva som bor i laget. I stedet for frustrasjon og splittelser, har klubben stått sammen, mener han.

– Vi har vært ekstremt gode innad i garderoben på å holde fokus. Sirkuset som har pågått rundt oss har vært helt ekstremt, men vi har holdt fokus og jobbet godt. Vi kommer til å ta steg hver eneste dag, sier han.

Han beskriver sirkuset som har vært rundt klubben som «artig».

– I dag viste vi at vi har en ekstremt bra karakter i laget. Det viser vi fader meg sammen gjennom 90 minutter. Jeg tror vi skal bli å regne med, sier Dahl Reitan – uten å ville være presis på hva han mener med akkurat det.

Klar tale fra RBK-keeperen

I likhet med Dahl Reitan var Rosenborg-keeper André Hansen positivt overrasket over lagets prestasjoner mot Bodø/Glimt.



Men samtidig minner 32-åringen om at Bodø/Glimt-oppgjøret var en enkelt kamp. For konfrontert med Dahl Reitans påstand om at Rosenborg blir et lag å regne med i år, kan det virke som om RBK-keeperen ber sine egne lagkamerater om å holde litt igjen.

– Jeg tror vi må ta en fot i bakken. Mye av nøkkelen, tror jeg, handler om å ikke overvurdere seg sjøl. Dette er bare den første etappen på en lang reise. Og selv om vi nå skal spille på hjemmebane i neste kamp... dette er ikke for å drepe forventningene, men det er ikke Barcelona som skal ut på Lerkendal. Det er det ikke. Det gjelder å vite hvorfor vi leverte en bra prestasjon her i kveld, sier André Hansen.

– Det virker som om du ikke ønsker å være for positiv?

– Jo, vi skal se positivt på det, men vi må ikke plutselig tro at vi kan ta ballen på hælen og begynne å spille gjennom lag som presser høyt. Det har vi blitt straffet knallhardt på i treningskampene, men det unngår vi i dag. Jeg tror det handler mer om å erkjenne hvor vi er for øyeblikket, sier Hansen.

Bekymret – men ikke overrasket

Etter oppgjøret på Aspmyra, var det en tydelig fornøyd Rosenborg-trener Kejtil Rekdal som møtte pressen. 53-åringen har opplevd et voldsomt press på seg allerede i sine første måneder som sjef på Lerkendal.

FORNØYD: Kjetil Rekdal var svært godt fornøyd med prestasjonen til Rosenborg på Aspmyra. Han mener RBK burde scoret langt flere mål. Foto: Mats Torbergsen

– Jeg tror ikke vi skal hovere over det, men vi har sagt i hele vinter at vi skulle være klare til seriestart. Vi har fordelt spilletid, fått folk tilbake fra skader og vi har et ungt lag. I dag kom det fram – og det er selvsagt betryggende, sier Rekdal.

Likevel er han tydelig på at han ikke ble overrasket.

– Det var i dag serien startet. Det var i dag alvoret begynte. Så kan jo det være lurt å ikke brenne kruttet før seriestarten. Du får ikke poeng i treningskampene, men vi var jo litt bekymret og skeptiske til hvorfor vi ikke fikk det til, sier Rekdal.

Likevel er han tydelig på at han ikke ble overrasket over prestasjonen i sesongpremieren.

– Jeg har ikke vært i tvil på hva dette laget har inne, og vi har hele tiden vært klar på at laget skulle være klare til seriestarten, sier Kjetil Rekdal.