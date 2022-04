Trelags-brownie med appelsin og ferskost

Dette trenger du:

Brownie:

3 egg

262 g sukker

360 g mørk sjokolade

225 g smør

30 g kakao

90 g hvetemel

1 liten ts bakepulver

150 g hakkede nøtter av eget valg

Krem:

3 dl kremfløte

3 dl helmelk

98 g eggeplomme

75 g sukker

375 g mørk sjokolade

Skall av 2 appelsiner

6 knuste digestivekjeks (kan sløyfes)

Litt flaksalt

Glace:

1,5 dl vann

175 g sukker

55 g kakao

1,25 dl kremfløte

5 pl gelatine

40 g mørk sjokolade

Slik gjør du:

Brownien lages ved at egg og sukker piskes hvitt. Smelt sjokolade og smør i et vannbad. Vend den smeltede sjokoladen inn i eggene og rør godt. Sikt så inn det tørre. Stek i smurt bakeform på 32-34 cm på 170 grader i 8-10 minutter. Det er lurt å pakke inn formen i aluminiumsfolie. Ha bakepapir i bunnen. Avkjøl kaken før du lager kremen. Den lages ved at du pisker sammen melk, fløte, eggeplommer og sukker. Varm det så i en kjele til 82 grader før du slår det over sjokoladen. Rør godt sammen før du har i appelsinskall, knust kjeks og flaksalt. Hell massen over brownien i formen og stek på 150 grader i 5-6 minutter. La den avkjøles.



Bløtlegg gelatinen i kaldt vann. Kok så opp vann med sukker før du har i kakao og fløte. Det hele (uten gelatin) skal kokes til det tykner under omrøring, det tar ca. 10 minutter. Ha så i mørk sjokolade og gelatin. Husk å klemme vannet godt ut av gelatinen før du har den i.



Karamelliserte valnøtter lages ved at du veier opp like mye valnøtter som sukker. Ha det i en kjele, dekk med vann, ha i en liten klype flaksalt og kok til 116 grader eller til sukkeret tykner. Sil det så av. Varm så en liten kjele med olje sånn at du kan fritere nøttene. Dette på ca. 180 grader. Sjekk temperatur med en trepinne, det bruser rundt pinnen når oljen er varm nok. Nøttene skal være gylne, ta de så ut og avkjøl på et bakepapir.



Pynt gjerne kaken med disse nøttene, friske bringebær, noen makroner eller hva du har hjemme. Om du vender opp litt ferskost eller NYR med melis og smaker til med litt limeskall er det også en nydelig krem å sprøyte på toppen av kaken.