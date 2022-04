– Alle vet at det må komme et skifte

Real Madrid har sett seg avhengige av spillere som Karim Benzema (34) og Luka Modrić (36). TV 2s ekspert mener at erstatterne snart må vurderes, og advarer mot at problemene kan komme.

Til tross for noen flauser denne sesongen, inkludert en voldsom smell på hjemmebane mot erkerivaler Barcelona, ligger Real Madrid komfortabelt an til å løfte et nytt LaLiga-gull.

Likevel begynner sprekkene så smått å vise seg i det kongehvite riket. Karim Benzema har vært glitrende denne sesongen, men er i fotballterminologien en aldrende veteran.

Det samme kan sies om hovedstadslagets midtbane. Selv om trioen Modrić-Casemiro-Kroos tidvis har sett ustoppelige ut denne sesongen, er snittalderen deres 33.

– Må yngre krefter inn

TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, sier at et generasjonsskifte må være nærliggende for Real Madrid.

– Benzema har jo vært i fyr og flamme denne sesongen. Han har hatt flere mål og målgivende allerede denne sesongen enn han hadde hele forrige sesong. Men det er samtidig skummelt og risikabelt å være avhengig av en spiss som blir 35 til jul, sier Berg, og legger til:

– På sikt skal det et generasjonsskifte til. Når de er uten Benzema velger de å starte uten spiss, fordi spissalternativene ikke er gode nok. Spørsmålet er også hvor lenge han kan holde nivået. Det er selvfølgelig en del av grunnen til at de satser så hardt på Mbappé. Haaland nevnes også ofte opp mot Real Madrid. Der må det yngre krefter inn.

Eksperten mener at midtbanen også kan bli et problemområde om erstatterne skulle komme for sent, men hun påpeker at løsningene allerede ligger i klubben.

– Det samme gjelder midtbanen. Trioen har spilt sammen i veldig mange år, og det har ofte fungert veldig bra. Men nå er Kroos 32, Casemiro er 30, og Modrić er 36. Men der har de både Valverde og Camavinga.

– Valverde er en ekstremt anvendelig midtbanespiller med enorm kapasitet. Han er duellsterk, god både med og uten ball og vil løpe i alle 90 minuttene. Camavinga har vist et par ganger hvorfor forventningene til ham er så enorme. Han er fortsatt veldig ung, men har et vanvittig potensial – et av de største midtbanetalentene i verden, fortsetter eksperten.

KOBLES VEKK: Real Madrid skal være en av favorittene til å sikre seg Erling Braut Haalands signatur. Foto: INA FASSBENDER

– Må komme et skifte på et tidspunkt

Hullene i laget ble mest åpenbare i El Clásico, da Barcelona valset over Real Madrid på Santiago Bernabéu. Uten Karim Benzema i laget, så hvittrøyene til tider helt håpløse ut.

0-4 ble det ydmykende sluttresultatet, i en tannløs forestilling. Bergs ekspertkollega, Simen Stamsø-Møller, sa ved kampslutt at det var vekkeren Real Madrid trengte for å få opp øynene for den neste generasjonen.

– Dette er en vekker for Real Madrid, for de kan ikke være avhengige av én mann [Benzema]. Om to år kan det være Mbappé. De trenger flere strenger å spille på. Dette er Real Madrid. Der skal de beste spillerne i verden være, påpekte Møller.

VETERAN: Karim Benzema har vært brennhet denne sesongen, men blir 35 i desember. Foto: JAIME REINA

Advarer: – Problemene kan komme

Berg mener på sin side at planleggingen for fremtiden må begynne allerede nå.

– De trenger arvtakere på sikt, en spiss mer enn noe annet. Alle vet at det må komme et skifte på et tidspunkt. Per nå er Benzema «untouchable» i startelleveren, men det er fryktelig vanskelig å spå hvor lenge han kan holde. Det er litt det samme på midtbanen med Modrić. De må planlegge for det nå, for problemene kan komme neste sesong.

Onsdag møter hvittrøyene Chelsea på Stamford Bridge. Den regjerende mesteren har nylig selv gått på en pinlig hjemmesmell, da de ble ydmyket av Brentford med hele 1-4.

TV 2s ekspert spår at oppgjøret kommer til å bli meget jevnt, men holder en ørliten knapp på Carlo Ancelottis mannskap.

– Etter El Clásico tenkte man at det var trøbbel i tårnet for Real Madrid. Selv om de slo ut PSG ble de tidvis rundspilt, men Chelsea har gått på noen skikkelige blemmer selv. 1-4 mot Brentford, de kommer ikke inn i kampen med maks selvtillit. I utgangspunktet er kanskje Chelsea et lite hakk foran, men nå er det vanskeligere å spå. Jeg holder en knapp på Real Madrid akkurat nå, avslutter Berg.