Sp-kollaps på ny måling: – Fremstår som vi sitter i baksetet

Senterpartiet er mer enn halvert siden valget, og er drøye to prosentpoeng unna å falle ut av Stortinget, på Kantars ferske partibarometer. Flere på Sp-grasrota begynner å bli utålmodige.

Kontrasten er stor fra juli i fjor da Trygve Slagsvold Vedum var nyvalgt statsministerkandidat og kunne glede seg over en måling med 19,1 prosents oppslutning.

For Kantars April-måling for TV 2 er alt annet enn lystig lesning for Senterpartiet.

Senterpartiet får en oppslutning på 6,6 prosent.

Partiet har med det mer enn halvert sin oppslutning siden stortingsvalget i fjor.

På Kantars april-måling for TV 2 har også Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet flertall med 86 mandater til sammen – på tross av at KrF er under sperregrensen.

Det er fylkeslederen i Sp-bastionen Sogn og Fjordane lite fornøyd med.

– Sånn kan vi ikke ha det. Vi må sørge for et rødgrønt flertall, sier fylkesleder Erlend Haugen Herstad til TV 2.

– Vært alt for usynlige

Han forventer nå at det kommer flere godsaker fra regjeringen i tiden som kommer som kan hente velgerne tilbake, og at partiene på venstresiden igjen sikrer seg flertall på målingene.

– Det krever situasjonen av oss, at vi jobber for å levere varene, slik at vi får det, sier Herstad.

Gruppeleder i Ringsaker Senterparti Odd-Amund Lundberg, mener partiet har blitt mindre tydelig siden de kom i regjering.

– Etter vi kom i regjering har vi vært alt for usynlige, mener Lundberg.

MÅ I FRAMSETE: Gruppeleder i Ringsaker Senterparti Odd-Amund Lundberg, mener partiet har blitt mindre tydelig siden de kom i regjering. Foto: Olav T. Hustad Wold / Tv 2

Han mener partiet i regjering ikke har vært gode nok til å nå ut med det de jobber med.

– Det fremstår mer som vi sitter i baksetet, enn i framsetet, og som regjeringsparti er det viktig at man sitter i forsetet og holder i rattet, sier Lundberg som tidligere har etterlyst flere tiltak fra regjeringen for å demme opp for økende drivstoffpriser.

– Rush av eksterne sjokk

Fylkesleder i Oslo Senterparti, Espen Emil Thygesen, peker på en røff start i regjering med koronakrise, økte strømkostnader og krigen i Ukraina, som årsaken til nedgangen.

– Vi har fått et rush av eksterne sjokk som er vanskelig å håndtere, og dermed litt startvansker, sier Thygesen.

– Hva kan gjøres for å snu den nedadgående trenden i partiet?

– Vi må tørre å komme med flere løsninger der det tenkes utenfor boksen. Vi må komme med originale ideer som også er i tråd med Sp sitt livssyn. Rett og slett litt vågale løsninger som ikke så mange har tenkt på før.

Han mener Sp kan være mer frampå i debatten om Norges tilknytning til EU.

– I tillegg må vi være mer offensive i debatten om EU og EØS. Det blir en spennende debatt som vi må og skal dominere, sier Thygesen.

– Turbulent hav

I likhet med Thygesen peker også partileder Trygve Slagsvold Vedum på at partiet har fått en krevende start i regjering, og akkurat nå er han mest opptatt av å håndtere konsekvensene av krigen i Ukraina.

– Ja, nå står vi midt i krisen. Nå skal vi bare gjøre jobben, og dette er en måling av mange 100 som kommer til å være fram mot valget om tre og et halvt år, så det viktigste nå er å styrke Forsvaret, styrke sivile beredskap og ta imot flyktninger på en på en god måte. Så får målinger, gå litt opp og ned, og så får vi styre trygt så lenge, sier Vedum til TV 2.

Han lover også at folk som har vanlige inntekter skal få kutt i skatter og avgifter.

– Hele målet er at folk skal få det bedre og får et mer kjøpekraft, men nå stormer det. Nå er det et veldig turbulent hav, og så får vi styre og styre oss igjennom denne dype krisen som Europa nå nå står i, som også rammer Norge gjennom høyere råvarepriser, sier Sp-lederen.

Han sier Sp selvsagt skal styrke rammevilkårene for bøndene, men kommer ikke med like konkrete lovnader om jordbruksoppgjøret.

– Påvirker velgernes humør

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror økte kostnader for husholdningene har bidratt til velgerflukten.

– Når du får økte strømregninger, pumpeprisen og matvareprisene går opp så skjønner jeg at det påvirker velgernes humør, sier Støre til TV 2.

MISTER FLERTALL: Selv Ap har framgang på partibarometeret for april, mister Jonas Gahr Støre sitt rødgrønne flertall. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Statsministeren påpeker at regjeringen har bidratt med en strømstøtteordning hvor staten tar deler av strømregningen for folk, og viser til at årsaken til prisstigningen er internasjonale kriser.

Også han lover at regjeringen skal komme med lettelser for å bedre økonomien til gjennomsnittshusholdningene.

– Vi jobber nå for trygg økonomisk styring, slik at folk får beholdt jobbene sine. Så er det vanlige folk som skal få lettelser, og det står vi fast på, sier Støre.

Selv har Arbeiderpartiet en framgang på 1,5 prosentpoeng, og lander på en oppslutning på 23,2 prosent. Det er likevel langt bak Høyre som på denne målingen er landets største parti.

– Velgerne forlater dem

Høyre-leder Erna Solberg gleder seg over hyggelige tall for Høyre.

– Selv om det er lenge til neste valg gleder vi oss ekstra over målinger med borgerlig flertall, sier Solberg til TV 2.

Hun har ingen analyse knyttet til Senterpartiets fall.

STØRST: Høyre er Norges største parti på Kantars april-måling for TV 2. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Senterpartiet og regjeringen må selv svare på hvorfor de tror velgerne forlater dem. For Høyre er det viktigste akkurat nå å følge utviklingen i Ukraina, og sørge for at Norge bidrar med det vi kan i den dramatiske situasjonen vi, og resten av Europa står i, sier Høyre-lederen.

Fremskrittspartiet er partiet som går mest fram, og som for første gang siden valget opplever en opptur.

– Jeg tror oppgangen skyldes at vanlige folk og bedrifter er svært skuffet over at Vedum og Støre ikke vil hjelpe alle de som sliter med de ekstreme prisøkningene på drivstoff, mat og strøm. Når Sverige har kommet med en egen krisepakke for bilistene, er det ubegripelig at oljelandet Norge ikke har råd til det samme, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2.