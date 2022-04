Støre om flyktning-voldtekten: – Det er ille

Statsministeren sier at de vil følge nøye med på uønskede hendelser rettet mot ukrainske flyktninger i Norge.

I helgen ble en mann pågrepet og siktet for å ha voldtatt en 17 år gammel ukrainsk flyktning i Tromsø.

Den siktede mannen er tiltalt for en rekke overgrep mot mindreårige barn, og rettssaken mot han skal etter planen starte 27. april.

Til tross for de alvorlige tiltalene, satt altså mannen ikke varetektsfengslet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reagerer sterkt på det som har skjedd.

– Det er ille. Nå er politiet oppmerksomme på det, og de har økt oppmerksomhet på mottakene, sier statsministeren til TV 2.

Støre sier at det nå er viktig å si bredt ut at dette er noe regjeringen vil følge med på.

– Det er veldig bra at ukrainske flyktninger bor privat, og at private tilbyr bolig. Men det er ekstra viktig at det skjer på en skikkelig måte. Dette er episoder vi bare ikke skal ha, sier han videre.

Den aktuelle hendelsen i Tromsø oppsto etter at mannen fikk kontakt med den 17 år gamle jenta via sosiale medier.

Jentas bistandsadvokat uttalte i helgen at hun er sterkt preget av det som har skjedd.

– Jeg har ikke ord. Det er helt ubeskrivelig hvordan hun har det nå, sa Ingunn Greve Tøllefsen.