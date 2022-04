Spilte med tolv spillere - nå kan de få straff

Nå kan misforståelsen skape skikkelig trøbbel for et Bayern-lag som jakter sin tiende ligatittel på rad.

I det 85. spilleminutt holdt fjerdedommeren opp feil nummer, som gjorde at kantspilleren Kingsley Coman ikke visste at han skulle byttes ut.

Niklas Sule og Marcel Sabitzer ble begge byttet inn, men det var bare Corentin Tolisso som gikk av banen.

Coman ble værende på banen i nesten 20 sekunder, før feilen ble påpekt og oppdaget av Freiburg.

Feilen resulterte i flere minutter med diskusjon og forvirring.

Det toppet seg da èn av spillerne som ble byttet inn, Marcel Sabitzer, scorte Bayerns fjerde mål.

Kan miste seieren

Ifølge Sport Bild står Bayern Munchen i fare for å miste 4-1-seieren over Freiburg.

Avisen refererer til ligaregler som sier at en spiller kun er spilleberettiget når innbytteren har forlatt banen, og dersom disse reglene blir brutt, skal Bayern ifølge reglene tape kampen.

Dette gjelder kun hvis Freiburg velger å protestere og sende inn klage til det tyske fotballforbundet (DFB).

Klubben har nå to dager på å bestemme seg, og dersom det ikke kommer protester innen da, består Bayerns seier.

– Jeg forventer at vi ikke trenger å anke noen ting. Vi følger ligareglene, og det er alt jeg har å si om det, sa Freiburg-trener, Christian Streich, etter kampen.

Bayerns manager sier at det hele var en feil.

– Fjerdedommeren viste feil nummer og Kingsley Coman visste derfor ikke at han skulle gå av banen. Feil skjer, sa Julian Nagelsmann.

Dortmund-fordel

Dortmund, som ligger på andreplass og ni poeng bak Bayern, gikk på en kjempesmell og tapte 4-1 mot RB Lepizig på lørdag.

Donyell Malen scorte for Dortmund, mens Erling Braut Haaland gikk målløs av banen i fjerde ligakamp på rad. For RB Leipzig scoret Konrad Laimer to, sammen med Christopher Nkunku og Dani Olmo.

Dersom det viser seg at Bayerns kamp mot Freiburg vil bli stående som tap, vil det redusere poengluken mellom storlagene til seks poeng.