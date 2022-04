Norges mest kjente menneskerettsjurist, Hanne Sophie Greve, tror helt bestemt at de som har bidratt politisk, militært og økonomisk til krigsforbrytelser i Ukraina vil bli stilt til ansvar.

De siste dagers bilder fra Ukraina viser et forferdelig omfang av krigsforbrytelser, kanskje folkemord, sier Hanne Sophie Greve.

– Det er tydelig at fordi de ikke klarer det militært, så vil de bruke en form for terror for å knekke folkeviljen. Så da har det mer med terror å gjøre, og da er det forbrytelser mot menneskeheten.

TERROR: Hanne Sophie Greve sier det som skjer i Butsja er en form for terror for å knekke folkeviljen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hanne Sophie Greve er tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. I 1993–1994 var hun Norges medlem i FNs internasjonale krigsforbryterkommisjon for det tidligere Jugoslavia. Hun etterforsket militære og politiske ledere slik at de ble dømt for krigsforbrytelser.

GATELANGS: I byen Butsja ligger det lik flere steder i gatene. Foto: Vadim Ghirda / AP

Vil lamme motstand

Når Greve ser de grufulle bildene av en rekke døde mennesker med skuddskader, deriblant menn med handleposer med dagligvarer og en som ligger med sykkelen under seg, sier hun at handlingene er ment å lamme motstand ved å spre frykt. Hun ser paralleller til det som skjedde i Tsjetsjenias Groznyj, som av FN ble beskrevet som verdens mest ødelagte by.

– De ville knuse folket ved å knuse byen.

FORFERDELIG: Hanne Sophie Greve vil stille toppene til ansvar. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Krever at lederne blir stilt for retten

Når hun ser bildene, og sammenfatter med historiene fra Ukraina, sier hun at det kan se ut som mennene ble drept på vei bort fra krigshandlingene.

– Heldigvis i dag har vi reportere og journalister og TV-team som er tidlig inne.

Greve mener at ikke bare politiske og militære ledere, men også de som har bidratt økonomisk til forbrytelsene i Ukraina må etterforskes.

– Toppene må stilles for retten. De kan pådømmes hvor som helst i verden. Det er ingen foreldelsfrist for krigsforbrytelser

Menneskerettighetsgrupper meldte tidlig om store sivile tap og bruk av ulovlige våpen i Ukraina etter Vladimir Putins invasjon. Greve sier de siste dagers rapporter om 20 døde i gaten i Butsja, med flere hundre drepte utenfor Kyiv, massegraver og henrettelser viser systematiske angrep mot sivile.

På spørsmål om det vi ser i Butsja kan være iscenesatt, svarer hun:

– Det tror jeg absolutt ikke, men alt skal etterforskes. Dersom de drepte var i kamp, ville vi sett våpen og formodentlig også uniformer på, og ved de døde.

Etter andre verdenskrig ble politiske og militære og andre ledere som muliggjorde forbrytelser stilt til ansvar i Nurnbergprosessen. Nå mener Greve at de som har muliggjort krig ved militære og finansielle posisjoner må etterforskes.

FNs generalforsamling sier i sin resolusjon 2. mars «at de beklager på det sterkeste Den russiske føderasjons aggresjon mot Ukraina i strid med artikkel 2 (4) i FN-pakten». Vedtaket støtter et rettsoppgjør fordi angrepet truer verdensfreden og menneskeretten.

Flere enkeltsaker er meldt Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som vil ansvarliggjøre Russland for menneskerettighetsbruddene i Ukraina.

BOLIGBLOKK: En livløs mann ligger i trappeoppgangen i en boligblokk. Foto: Vadim Ghirda / AP

Den internasjonale straffedomstolen har begynt å etterforske mulige krigsforbrytelser i Ukraina. ICC kan kun straffeforfølge enkeltpersoner. De ser etter systematiske og utbredte angrep mot menneskeheten fra dem som med vilje, hensynsløst skader og dreper sivile og sivile bygg i stor skala.

MASSEGRAV: Frivillige flytter døde fra gatene i Butsja. Foto: Sergei Supinsky / AFP

Tror på dom

Greve sier hun mener bestemt at det er svært sannsynlig at russere vil bli dømt for krigsforbrytelser. Verken Russland eller Ukraina er med i ICC, men Ukraina har tidligere gitt domstolen myndighet.

Etterforskningen vil ta tid, for internasjonale domsprosesser er omfattende og tidkrevende. I 2014 ba Ukraina Den internasjonale straffedomstol (ICC) i Haag om å etterforske krigsforbrytelser etter anneksjonen av Krim og konflikten i Øst-Ukraina. ICC etterforsker også forbrytelser i Georgiakrigen i 2008.

BAKBUNDET: Flere av likene har hendene bundet sammen på ryggen. Foto: Vadim Ghirda / AP

Greve har tatt til orde for, og fått medhør i Haag, for en særskilt internasjonal spesialdomstol for aggresjon. Fordi aggresjon er katalysator til grusomheter som det som nå utspiller seg i Ukraina som Greve frykter er folkemord.

– Det er ikke slik at alle nå må se bildene, men vi må være tydelige på at dette er totalt uakseptabelt.

Gjennom flere tiår har Greve vist et brennende engasjement for menneskerettigheter. I dag er hun lagmann i Gulating lagmannsrett i Bergen som dekker saker fra Selje til Egersund. For tre uker siden tok Greve initiativ til at alle landets kirker og trossamfunn skulle ringe med kirkeklokkene i solidaritet med Ukraina.