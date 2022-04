Det er ingen tvil om at Skoda har truffet godt i det norske markedet med sin Enyaq.

Flere tusen nordmenn har sikret seg den elektriske familie-SUV-en, og bilen er fremdeles blant de mest solgte her til lands.

Enyaq leveres i en rekke ulike versjoner. Innstegsmodellen heter Enyaq iV 50 og koster fra 369.800 kroner. Da snakker vi minste batteripakke (51 kWt), bakhjulsdrift og en oppgitt rekkevidde på 355 kilometer.

Toppmodellen er Enyaq Sportline iV 80. Den er tilgjengelig med både to- og firehjulsdrift. Nå har vi kjørt sistnevnte.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Skoda Enyaq her.

Enyaq iV 80X har masse utstyr som standard, vi nevner blant annet: Oppvarmet frontrute, varme i seter foran og bak, nøkkelfri inngang og elektrisk justerbart førersete med minne.

Hva er dette?

Det skal sies at helt nye Enyaq Coupé RS er den egentlige toppmodellen i Enyaq-familien, men skal du ha SUV-versjonen, er det altså Sportline iV 80 og 80X som troner øverst.

Race Blue metallic er en farge som kler bilen godt. Denne har også lysende LED-grill eller "Crystal face" som Skoda kaller det.

Batterikapasiteten (77 kWt) er helt identisk på bilen, enten du velger den med to- eller firehjulsdrift.

4x4-utgaven vi kjører har to elmotorer og byr dermed på mer krefter. Vi snakker 265 hk mot 204 på tohjulstrekkeren.

På rekkevidde er det faktisk ikke så mye som skiller de to. iV 80 er oppgitt til 521 kilometer, mens iV 80X kan kjøre inntil 502 kilometer, ifølge produsenten.

Det er enkelt å trives bak rattet i Enyaq.

Hvordan fungerer det?

Du merker umiddelbart at iV 80X har mer krefter å by på, sammenlignet med tohjulstrekkeren.

Ser vi på 0-100-tallene, skiller det nesten to sekunder. Det kjennes. Bilen vi kjører leverer 0-100 km/t på 6,9 sekunder. Det er kjapt, men samtidig et godt stykke unna de raskeste i klassen.

Sportline byr på en del ekstra detaljer, både utvendig og inni.

Langt viktigere for de fleste, er hvordan firehjulsdrift-systemet fungerer. Vi rekker akkurat å teste bilen – på noen snødekte skogsbilveier. I de bratteste stigningene er det ingen tvil om at firehjulsdrift-systemet kommer til sin fulle rett – og det fungerer også svært bra.

Bilen «krabber» seg oppover i den bløte snøen. Akkurat her ville nok en Enyaq med bakhjulstrekk stått bom stille.

Som vi også poengterer i hovedtesten av bilen, oppleves Enyaq svært komfortabel på veien – med god støydemping inne i kupéen.

Testbilen har et oppgitt forbruk på 17,4 kWt/100 kilometer. I vår testløype som innebærer både by- landevei og litt motorvei (totalt 90 kilometer), ender vi med et forbruk på 20,5 kWt/100 kilometer. Det er to grader ute og 21 inne i bilen.

Sportline-utgaven har sorte kontrastelementer utvendig, sorte takrails og sportsunderstell, som senker bilen med 10 mm.

Konklusjon

Ifølge Skoda sine tall, skiller det ikke mer enn 19 kilometer på rekkevidden mellom Enyaq Sportline iV 80X og samme versjon med tohjulsdrift (som går lengst).

For mange vil det derfor være et opplagt valg, nemlig å gå for firehjulsdrift. Særlig hvis du har en litt ugrei vei til hytta på vinterstid.

Prisforskjellen mellom de to er heller ikke avskrekkende.

Enyaq iV 80X koster ganske nøyaktig 21.000 kroner mer. Det kan det være verdt å betale. Rett og slett fordi det ikke går hardt utover rekkevidden. Samtidig får du mer krefter og langt bedre fremkommelighet.

Plassen i baksetet er det lite å si noe på.

Skoda Enyaq iV 80X Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel

Effekt: 265 hk / 360 Nm

0-100 km/t: 6,9 sek.

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): 17,4 kWt/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 77 kWt

Rekkevidde: 502 km (WLTP)

Hurtiglading: 125 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde: 465 x 187

Bagasjerom: 585 / 1.710 liter

Vekt: 2.265 kg

Tilhengervekt: 1.200 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 542.600 kroner

Pris testbil: 584.300 kroner (eksklusive frakt og leveringskostnader). Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 20,5 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

