Lørdag kunne TV 2 presentere at svenske Tobias Johansson blir Petter Thoresens etterfølger som landslagssjef.

I over 20 år har nordmenn ledet det norske herrelandslaget. Sist gang en utlending var Norges landslagssjef, var i 2001 da Johanssons landsmann Leif Boork takket av etter fire år.

NY LANDSLAGSSJEF: Tobias Johansson. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg mener dette er et modig valg av Ishockeyforbundet, sa Ishockeyforbundets sportssjef Petter Salsten til TV 2 da nyheten ble presentert.

Det mener også landslagsspillerne og talentene som banker på døra for landslagsplass. De tar imot sine nye trener med åpne armer.

– Hundre prosent enig

Andreas Martinsen har spilt for landslaget i en årrekke. Lillehammer-spilleren er positivt innstilt til ansettelsen.

– Jeg tror at det er et klokt valg. Det er litt det vi trenger. Roy (Johansen) og Petter (Thoresen) har gjort en bra jobb i mange år og kanskje fått ut maks av laget, men det skader aldri med litt forandring. Vi er inne i et generasjonsskifte på landslaget. Kanskje har vi behov for noe nytt. Det blir spennende, sier veteranen.

Han mener det har blitt gjort mye bra med landslaget de siste årene. Alle kjenner sine roller og vet hva som kreves. Laget har tatt steget opp til A-puljen og etablert seg der.

– Vi har tatt det steget som hockeynasjon, men nå må vi klare å ta det neste steget, som mange andre nasjoner har gjort. Jeg tror det blir et friskt pust for de som har vært med i mange år, sier Martinsen.

Den tidligere NHL-spilleren liker offensiviteten til den påtroppende treneren og er helt enig med han i viktigheten av å ha tro på det de driver med.

Johansson sa dette til TV 2 lørdag:

«Helt siden jeg kom til Norge og begynte å jobbe her, har vi snakket om hvor viktig det er at vi utvikler bedre hockeyspillere, men jeg tror det er like viktig at vi begynner å tro at vi kan oppnå ting. Jeg opplever at vi litt unødvendig setter oss i baksetet».

Det sier Martinsen at han er hundre prosent enig i.

– Jeg merker stor forskjell fra mitt første VM for ti år siden. Da vi skulle spille mot nasjoner som Canada og Sverige og visste hvem alle spillerne var, så var det lett å gjøre seg litt liten og ikke ha helt tro på det, nesten som at vi hadde tapt kampen før vi gikk ut. De er gode spillerne, men på ingen måte umenneskelige. Det er mulig, men man må ha troen på det. Har man ikke det, så er det ikke så mye vits å holde på, mener han.

SPENT: Alexander Bonsaksen synes det er naturlig å gå for en utenlandsk trener. Foto: Erik Johansen

Forventet skifte

Landslagskaptein Jonas Holøs tror det er en god ansettelse.

– Jeg tror det er et steg i riktig retning. Vi har snakket litt sammen tidligere om spillerutvikling, han har høy kompetanse. Det kan bli spennende, sier han.

Holøs ser det som naturlig at Ishockeyforbundet ønsker å satse på en trener som allerede er en del av forbundet og som har imponert.

Alexander Bonsaksen synes trenervalget er spennende.

Han vet ikke mye om Johansson, men har tillit til at Ishockeyforbundet har gjort et godt valg.

– Jeg regner med at de har full kontroll, sier han.

– Var det overraskende at de gikk for han?

– Ja, at det ble akkurat han var overraskende, men det er ikke noe overraskende at det ikke ble en nordmann. Jeg regnet med at det ville komme inn en utenifra, svarer Bonsaksen.

– Hvorfor trodde du det?

– Det er på grunn av hvem som er ledig på markedet. Jeg forsto det som at Sjur Robert Nilsen ikke var aktuell. Da er det ikke så mange andre norske kandidater enn Dan Tangnes, men han har jo fullt opp i Sveits, svarer han.

Bonsaksen avslørte til TV 2 i februar at han og samboeren ønsket hjem til Norge etter sesongen. Hvilken klubb han skal spille for, vil han ta en avgjørelse på når sesongen i Finland er ferdig.

FORNØYD: Martin Johnsen har tro på at Ishockeyforbundet har funnet rett mann til å lede landslaget gjennom generasjonsskiftet. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Ble overrasket

– Jeg hadde ikke sett for meg det. Det var litt overraskende, sier Martin Johnsen.

Färjestad-spilleren har hatt Johansson som trener på U20-landslaget. Johnsen har kun gode ord å komme med om den neste landslagssjefen.

– Jeg synes det er tøft at de tør å gå for en trener som ikke er så kjent i Norge. Han er flink og strukturert. Jeg opplever han som veldig ærlig, nøye på ting og streng på en måte som gjør at de rette kravene settes til spillerne, sier han.

18-åringen, som har en ambisjon om å få landslagsdebuten i løpet av de neste årene, liker veldig godt hvor offensiv Johansson virker og uttalelsene hans om hvor viktig det er at spillerne har tro på seg selv og laget.

– Vi må begynne å tro på oss selv. Selv om vi er fra Norge, kan vi bli like bra som alle andre. Det skal ikke være noe handikap å komme fra Norge. Om du trener like hardt som alle andre, er muligheten like gode som for alle andre. Vi må tørre å satse hardere, sier Johnsen.

POSITIV: Oskarshamns Mikkel Øby-Olsen tror det kan være et valg å ansette Tobias Johansson som landslagssjef for herrene. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Mikkel Øby-Olsen har denne sesongen fått sitt gjennombrudd i SHL. Han har i likhet med Johnsen hatt den påtroppende landslagssjefen som trener på U20-landslaget.

Oskarshamn-spilleren har fått et godt inntrykk.

– Jeg tror ikke det er noe dårlig valg. Han virker som en bra person som er veldig engasjert og vil mye, sier han.