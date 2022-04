Advarer mot farlig fenomen i skogen nå

De er totalt uberegnelige og kan slå til uten forvarsel. Vi snakker om rotveltene fra trærne som blåste over ende i stormene i vinter.

Under stormen 19. november i fjor ble enorme mengder trær blåst over ende. Store skogsområder ble nærmest jevnet med jorden. Forsikringsselskapet Skogbrand anslår at 1,9 millioner kubikkmeter tømmer ble rammet.

Med en vindstyrke opp mot 45 m/s, orkan starter ved 37,8 m/s, raserte stormen store skogverdier i 41 kommuner fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark.

Oppryddingen pågår for fullt, men mange rotvelter står igjen. Og rota som står igjen på høykant etter at trestammen er skåret løs er ustabil.

– Du kan dø

– Akkurat nå er det nesten en million trær som ligger sånn rundt om kring, spesielt på Østlandet, advarer daglig leder John Are Lindstad i Skogkurs.

LIVSFARLIG: Daglig leder John Are Lindstad i Skogkurs advarer mot å bruke vindfall som levegg. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det som gjør at den rota her holder seg oppe nå, er fordi det er tele i bakken. Og når det løsner, så mister den festet og da klapper den sammen til den opprinnelige stillingen.

Lindstad advarer folk som skal ut i skogen i løpet av påsken mot å sette seg i le av en rotvelt.

– Du kan dø, det har skjedd. Og du kan få stygge skader. Det er absolutt ikke å anbefale å sette seg i le av en rotvelt.

FARLIG: Rotveltene kan klappe sammen uten forvarsel når telen i bakken tiner. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Spiller inn film

For å formidle alvoret ut til turgåere, har Skogkurs og Skogselskapet engasjert eventyreren og foredragsholderen Alexander Read, kjent fra serien Mina og meg på TV 2, til å spille inn en film som skal vises på sosiale medier.

– Nå jeg skal være med og spre budskapet om at man må være litt ekstra forsiktig nå som våren er her, forteller Alexander Read.

STORE KREFTER: Eventyreren Alexander Read spiller inn film om farene ved rotvelt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det er potensielt sett mye krefter i sving hvis den her nå løsner, sier han og peker på en nesten tre meter høy rot som står på høykant.

– Nå som det tiner i bakken, så vil jo den her kunne klappe sammen. Og da gjelder det å ikke være på den ene eller den andre siden.

May-Sylvi Skinnerlien, kommunikasjonsansvarlig i Skogselskapet, mener det er spesielt viktig at foreldre advarer barna sine mot å klatre på rotveltene.

– Det er fordi mange ikke er klar over at disse rotveltene, som det kan være fristende å klatre litt på, er så farlige som de er nå på våren, sier Skinnerlien.

ADVAR BARNA!: May-Sylvi Skinnerlien i Skogselskapet advarer om at det kan være fristende for barn å klatre på rotvelt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi vil jo veldig gjerne at folk skal oppholde seg ute i naturen, selv om det er rotvelter i turterrenget der de pleier å gå, men ikke gå helt i nærheten, gå rundt

– Ble kritisk skadd

Knut Ødegårdstuen er en av de som svinger skogsmaskinen for rydde opp etter stormenes herjinger.

Han er spesielt opptatt av å få lagt røttene tilbake ned på bakken etter å ha kappet av trestammene.

RYDDER: Knut Ødegårdstuen ble hardt skadd i ulykke med trefall. Nå sikrer han etter vinterstormene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi tenker på først og fremst sikkerhet; At det skal være trygt å gå i skogen etterpå, sier Ødegårdstuen.

– Jeg prøver å velte nedi igjen rotvelter og ta ned hengende døde trær så folk ikke skal få dem over seg.

Trær som ikke har blåst helt ned, mener Ødegårdstuen er noe av det farligste i skogen nå.

– De som fortsatt kan bevege seg i vinden og når telen går ut av bakken, vil kunne dette ned.

TØMMERSTABLER: Enorme mengder tømmer blir nå berget fra områdene som ble skadet i stormen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Akkurat det har han selv opplevd under oppryddingen etter en storm i Tyskland.

– Det hang fast i et annet tre, og så løsnet det da jeg var på feil plass til feil tid.

– Hva skjedde videre med deg da?

– Det husker jeg ikke. Jeg våknet opp et helt annet sted.

Bevisstløs og kritisk skadd ble han fløyet med ambulansehelikopter til sykehus. Der våknet han opp med en mengde beinbrudd i kroppen.

– Hvor hadde du brudd?

– Alt unntatt høyrearmen, sier han.