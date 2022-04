Tenk deg følelsen: Det er fredag ettermiddag, helgen ligger foran deg. Solen skinner, asfalten er tørr og du har akkurat hentet din nye, røde Ferrari med 670 hestekrefter og en motorlyd som får samtlige kroppshår til å skifte vinkel.

Livet smiler – det kan vel egentlig ikke bli så my bedre enn dette.

Men som så ofte før – livet er uforutsigbart og det er ikke alltid det blir slik man har tenkt seg.

Det fikk nylig en kar fra England virkelig kjenne på. Han hadde vært hos Ferrari-forhandleren og hentet ut sin nye Ferrari 488. Attpåtil på 1. april. Men dette skulle ikke bli en aprilsnarr av den hyggelige sorten...

Det går absolutt an å forstå at noen drømmer om en Ferrari 488 GTB, men den koster litt, selv som bruktbil.

Ikke noen billigbil

Ferrari 488 ble produsert mellom 2015 og 2019, bilen har en 3,9-liters V8-motor med to turboer og en ytelse på hele 670 hestekrefter i GTB-versjonen. Det er nok til å sende sportsbilen fra 0 -100 km/t på bare tre sekunder.

Prisen på herligheten på bruktbilmarkedet ligger ofte et sted mellom 2,5 og 4 millioner kroner her i Norge. Så noen billigbil er det ikke vi snakker om.

Faksimile fra Derbyshire Roads Policing Units.

Tilbake til vår mann i England, med nyinnkjøpt Ferrari. Vi kan vel bare konstatere at det ble en kort og kostbar start på eierforholdet. For etter bare tre (!) kilometer var både ferden og gleden av den skinnende røde Ferrarien over. Da var nemlig bilen smadret.

Les også: Legendarisk bil blir elektrisk – her er prisene

Bedre lykke neste gang

Akkurat hva som forårsaket ulykken vet ikke Derbyshire Roads Policing Units ennå. De etterforsker fortsatt saken. Men det ser unektelig ut som at den har kjørt på noe eller noen bakfra. En lastebil kanskje? Den er uansett et trist syn slik den står nå.

Trist er nok etter alt å dømme den nye eieren også. Det var neppe slik han hadde sett for seg helgen i nyinnkjøp Ferrari. Vi håper bilen lar seg reparere og at forsikringen var i orden.

Så ønsker vi både bilen og ikke minst eieren bedre lykke neste gang …

Les også: Plutselig kom en leopard inn i fabrikken – da ble det bråstopp

Video: Har du også lyst på Ferrari? Her er Norges ensete merkeforhandler.