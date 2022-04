Han blir ny daglig leder i Brann

Det melder BT.

Brann presenterte Kalvenes som klubbens nye daglige leder på en pressekonferanse mandag formiddag. Ifølge Brann var over 40 kandidater aktuelle til stillingen, men til slutt falt valget på den tidligere Brann-backen.

Kalvenes starter i jobben så snart som mulig.

– Hva skal jeg si? Jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg noe helt enormt til å komme i gang. Det er en fantastisk mulighet til å igjen være en del av denne klubben her, sa Kalvenes da han ble presentert.

Og slo fast:

– Å være en del av en klubb som betyr så mye for så mange, og at jeg får mulighet til å lede denne klubben, var en mulighet jeg virkelig ønsket å ha, mente han.

Kalvenes var opptatt av at klubben må tenke langsiktig.

– I prosessen var det en forventningsavklaring på at det var en langsiktig i dette arbeidet. Branns visjon er at vi er Bergens stolthet, og det sier litt om hva vi står for og skal skape sammen. Det er en klubb jeg er veldig, veldig glad i. Vi er er stolte av klubben og skal være gode forbilder, konkluderte Branns nye daglige leder.

Han har fulgt Brann tett de siste årene.

NY SJEF: Christian Kalvenes blir ny daglig leder i Brann. Foto: Marit Hommedal

– Jeg har fulgt Brann tett, og vært med som sponsor både for Chess og Fjordkraft. Da jeg sluttet med fotball, så trodde jeg at jeg var ferdig med det, men så gikk det ett år så måtte jeg starte min egen klubb. Jeg er i dag trener for to lag for guttene mine, og er tett i fotballen fremdeles. Lidenskapen er veldig sterk for fotballen, slo han fast.

Har målet klart

Den nye Brann-sjefen er klar på at Brann må tilbake til Eliteserien så raskt som mulig. Vibeke Johannesen gikk av som daglig leder da klubben rykket ned sist sesong. Det skjedde etter mye bråk i klubben, deriblant det mye omtalte nachspielet på Brann Stadion.

– Vi har prestert svakt på banen og fått et nedrykk. Å løfte oss er helt klart ambisjonen. Vi sammen må bli tydelige på hvor vi er, hvor skal vi, og hvordan skal vi komme oss der, mente han.

Kalvenes har en lang og innholdsrik karriere å se tilbake på. Den tidligere venstrebacken spilte for lag som Sogndal, Brann, Dundee United og Burnley FC før han la opp i 2012.

Han spilte for Brann i tre perioder i løpet av sin karriere. Etter karrieren tok han utdannelse på BI og har blant annet jobbet i en årrekke i Fjordkraft, hvor han de siste årene har vært konserndirektør for Fjordkraft Privat, ifølge sin egen Linkedin-profil.

Strålende fornøyd

Brann er svært fornøyd med å ha ansatt Kalvenes.

– Styret i Sportsklubben Brann er strålende fornøyd med å kunne fortelle alle som elsker klubben om ansettelsen av Christian Kalvenes som ny daglig leder. Gjennom en grundig rekrutteringsprosess, med i overkant av 40 kandidater og der konkurransen var tøff, så stod Christian igjen som den foretrukne kandidaten hos hele styret, sa styreleder i Brann, Aslak Sverdrup.

Brann serieåpnet med 4-0-seier borte mot Ranheim i jakten på opprykk til toppdivisjonen. De møter byrival Åsane i neste kamp.