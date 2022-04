Gullkalven som kan knuse Liverpools drøm – jaktes av «hele» Europa

Se Benfica-Liverpool på TV 2 Sport Premium 1 og Play tirsdag fra kl. 20.00!

– Er det én spiller Liverpool virkelig må være oppmerksomme på i kvartfinalene mot Benfica, så er det spissen, Darwin Núñez.

Det sier TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, om Benficas desidert største profil.

Se ekspertens analyse i videovinduet øverst!

Darwin Núñez er et brennhett navn i fotballverden for tiden, og det med svært god grunn. Uruguayaneren sendte underdogs Benfica til Champions League-kvartfinale med sin 1-0-scoring mot Ajax – sitt fjerde mål på like mange kamper fra start.

Han er i tillegg toppscorer i hjemlig liga med klar margin. 21 mål på 19 starter er den råsterke fasiten i Liga NOS, med seks mål ned til andreplassen på listen. Men hvem er egentlig Darwin Núñez?

– En strålende fotballspiller

Storklubbene står i kø

Núñez begynte sin fotballkarriere i Peñarol, en klubb fra den uruguayanske hovedstaden, Montevideo.

Etter to år i hovedstaden, bar karrieren videre til Almería i den spanske andredivisjonen, før Benfica snappet ham opp i 2020 for en rekordsum på 24 millioner euro (om lag 230 millioner kroner etter dagens kurs).

En god start i i Portugal har så blitt etterfulgt av en enorm andre sesong. 22-åringen fyrer på alle sylindre, og skal ha tiltrukket seg interesse fra et dryss av store klubber.

STRÅLER: Darwin Núñez nyter en glimrende sesong for Benfica. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Skal man tro rapportene, kan spissen velge og vrake. Blant klubbene som skal være interessert, finner man giganter som Manchester United, Arsenal, Bayern München, Borussia Dortmund og AC Milan, ifølge blant andre Football London.

– Dette er gullkalven hos Benfica, han kommer til å bli solgt for masse penger. West Ham har allerede fått avslått et bud på 60 millioner pund nå i januar, fortsetter Thorstvedt.

– Kan han score mot Liverpool?

Er det ett lag som viser like glitrende form som Núñez denne sesongen, er det kveldens motstander. Liverpool kjemper på alle fronter, og er hakk i hæl på Manchester City i kampen om Premier League-tittelen.

Skal Benfica ha noen som helst form for kjangs mot gjestene fra Merseyside, blir det avgjørende at den uruguayanske spissen imponerer like mye som han har gjort konsekvent hele sesongen.

– En ganske stor spiller, fysisk, god på hodet, men også rask, bevegelig, og med en god avslutningsteknikk, roser TV 2s fotballekspert.

Det blir etter alt å dømme en blytung kamp i kveld for portugiserne. Det samme ble imidlertid sagt før åttedelsfinalene mot Ajax, en duell Núñez og co. gikk seirende ut av, takket være nettopp den 187 centimeter høye kraftspissen.

LIDENSKAPLIG: Núñez spiller hver kamp med en vanvittig entusiasme. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Man skal med andre ord ikke undervurdere Benfica-laget, med den brennhete hærføreren på topp.

Thorstvedt avslutter:

– En strålende fotballspiller, som vi bare har hørt begynnelsen fra. Han kommer til å gå for mye penger, ganske snart. Spørsmålet er bare: Kan han og score mot Liverpool før han gjør det?