E39 åpnet igjen etter trafikkaos i Bergen

Klokken 10.06 melder politiet om at veien igjen er åpnet for fri ferdsel, etter at det tidligere på dagen var kaotiske tilstander.

– Det er trafikkaos på stedet der nå. Køen står faktisk inn til Fløyfjellstunnelen, så vegtrafikksentralen har stengt for å hindre trafikk inn i den og, opplyste operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tore André Brakstad, tidligere mandag morgen.

Rundt klokken 8.30 har en lastebil og en personbil kollidert i Eidsvågtunnelen i Bergen i retning Åsane. E39 var stengt i ett felt i nordgående retning.

Hendelsen har skapt kaos i morgenrushet, men ingen ble alvorlig skadd.

#Bergen

E-39 Eidsvågtunellen retning mot Åsane.

Trafikkulykke. Lastebil mot personbil. Nødetatene på veg til staden. Tunellen stengt. — Vest politidistrikt (@politivest) April 4, 2022

– Alle personer skal være våkne og tilsnakkende. Utfordringen er at det retter seg mye trafikk mot ulykken, som gjør det vanskelig for nødetatene å komme frem til stedet, sier operasjonslederen.

De to involverte sjåførene fremstod oppegående.