Sa det ville vært et mirakel – nå snur han

Tottenham-manager Antonio Conte slår fast at laget hans nå er med i kampen om en topp fire-plassering.

Etter en overbevisende forestilling mot Newcastle søndag, hvor London-laget vant 5-1, erklærer Conte at laget hans nå er med i kampen om Champions League-spill.

Og etter at Crystal Palace banket Arsenal 3-0 mandag kveld ser det enda lysere for Spurs med tanke på kampen om en topp fire-plassering.

Arsenal-manager Mikel Arteta lover imidlertid at hans menn på ingen som helst måte har gitt opp kampen om Champions League-billett neste sesong.

– Det er bare å akseptere kritikken etter denne kampen, ta hendene over hodet og be om unnskyldning. Vår prestasjon var ikke god nok. Nå er tiden inne til å reagere og slå tilbake, sa han til BBC etter kampen.

Etter Arsenals tap ligger Tottenham nå på en fjerdeplass med 54 poeng. Arsenal ligger på femteplass med samme poengsum, men har dårligere målforskjell. Martin Ødegaard og lagkameratene har også en kamp mindre spilt enn London-rivalen.

Arsenal har vært inne i en svært god periode den siste tiden og har kommet seg inn i kampen om topp fire og mesterligaspill neste sesong. Med seier mot Palace ville laget ha vært tre poeng foran erkerival Tottenham.



– Først skal vi være ærlige med oss selv, så skal vi gjøre det vi alltid gjør, som er å støtte hverandre, mente Arteta.

Snur om topp fire

Antonio Conte har tidligere uttalt at en topp fire-plassering ville vært et mirakel for dette Tottenham-laget.

– Da jeg ankom i november var laget i en vanskelig situasjon, og på det tidspunktet var det vanskelig å tro vi skulle være med i kampen om topp fire, uttaler Conte til fotballnettstedet football.london.

– Når man bytter manager midt i en sesong, er det som regel på grunn av problemer, og det var en situasjon som trengte forbedring.

Nå snur manageren om topp fire-mulighetene for Tottenham.

– Men nå, basert på det siste jeg har sett av laget, så er vi kampen om topp fire. Jeg har sett stor forbedring, sier Conte.

Manageren mener nå at han ser et lag som har en spesifikk karakteristikk og som spiller hans type fotball.

– Og det er på grunn av dette at vi nå er med i kampen om Champions League-spill. Nå er laget et lag med en ide om hvordan vi skal spille, sier han.

Nysigneringene leverer

En spiller som kan vise seg å bli avgjørende for et Tottenham-lag som jakter en topp fire-plassering, er svenske Dejan Kulusevski.

Etter debuten sin i februar står han med fem målgivende i ligaen. Ingen andre spillere i Premier League har notert seg flere målgivende enn ham siden debuten.

Antonio Conte, som har fulgt med på ham siden han var i den italienske ligaen, gir ham ros.

– Vi snakker om en spiller som kun er 21 år gammel – og som må fortsette å spille på den måten han gjør. Han er fysisk sterk, har stor motor og god teknikk. For Tottenham er dette god signering, sier han.

Svenske Dejan Kulusevski får ros av Antonio Conte. Foto: DAVID KLEIN

Mens Conte snakket om Kulusevski, klarte han ikke å unngå å nevne midtbanespilleren Rodrigo Bentancur som også ble hentet fra Juventus i januar.

– Disse to signeringene har gjort laget mer komplett, og tilført det mer balanse. Jeg tror det er veldig viktig i fotball å ha en klar ide og visjon. På den måten gjør det situasjon lettere, sier Conte.