Mobile vinningskriminelle som har spesialisert seg på å stjele kostbare deler fra biler, har vært et stort problem i mange år.

Korona-nedstengningen ga en nedgang her. Men nå peker pilene oppover igjen. Det merkes i Norge og det merkes ikke minst i vårt naboland Sverige.

Der er omfanget av deletyverier mye høyere enn i resten av Norden. I fjor registrerte svenskene en økning på 11 prosent. Mens tyverier av katalysatorer har økt med svimlende 10.000 prosent.

Så langt er vi forskånet fra slike tall i Norge. Men også her hjemme er tyveri av katalysatorer et omfattende problem:

Går etter spesielle merker

– Gjennom mange år har bander fra utlandet stjålet katalysatorer i Norge. Disse tyveriene har kommet og gått i bølger. Det siste året har det imidlertid skjedd en spesiell endring: Mens tyvene tidligere konsentrerte seg om biler utenfor bilforhandlere og inne på områder hos bilopphuggere, går de nå rett på privatbiler som står parkert i oppkjørselen, på gata eller på en en parkeringsplass. Hvorfor denne endringen til stadig frekkere tyverier har skjedd, vet vi ikke helt, sier Sigmund Clementz som er kommunikasjonssjef i If.

Siden i fjor sommer har katalysatortyvene gått løs på spesielle bilmerker og modeller. Særlig Toyota Hiace og Toyota Prius har vært utsatt, men også andre biltyper har fått stjålet katalysatoren.

Politiet advarte: Banden hadde flyttet seg

Tyverier av airbager og infotainmentanlegg har til tider også vært et betydelig problem her hjemme. Foto: Politiet.

Tror det kan bli flere tyverier

– Tyveriene har gjerne skjedd på natta, og det har vært brukt en kombinasjon av håndkraft og verktøy. Tyveriet er gjort veldig raskt under bilen, og det skyldes nok at banden eller bandene har spesialisert seg på et par bilmodeller. Tyvenes fremgangsmåte kaller politiet gjerne modus eller modus operandi. Den går igjen fra gang til gang, og er en slags signatur på banden eller bandene, forteller Clementz.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

Han har ingen tro på at vi får se noen nedgang i antall tyverier fremover.

– Nei, vi i If tror at det kan bli flere katalysatortyverier i Norge i år, først og fremst på Østlandet og Sørlandet. Grunnen er nærhet til Sverige, hvor mye tyvegods fra Norge transporteres gjennom til andre land. Vi tror det kan skje en økning i antallet tyverier på grunn av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland, hvor en del av edelmetallene i katalysatorene kommer fra. I katalysatorer finnes platina, rodium og palladium. Sistnevnte metall blir nesten utelukkende produsert i Russland. Uavhengig av krigen, har prisene på mange edelmetaller skutt i været de siste årene.

BMW-eier sov i bilen – så kom tyvene

Hjemme på gårdsplassen har bilene tradisjonelt stått trygt. Men slik er det ikke nødvendigvis lenger.

Parkere på et opplyst sted

– Hva tror dere er viktigste årsak til de store forskjellene mellom Sverige og Norge?

– Det er nok først og fremst at Norge ligger lenger unna der de mobile vinningskriminelle kommer fra. På mange måter fungerer Sverige som buffer for kriminalitet fra enkelte østeuropeiske land, og Sverige blir hardere rammet enn Norge.

– Hva skjer med katalysatorene. Blir de "slaktet" - eller solgt videre for å brukes på andre biler?

– Vi vet ikke eksakt hva som skjer med alle katalysatorene, men det er er nok en blanding av det blir utvunnet edelmetall og at de selges videre som brukte deler. I mange tilfeller er dette organisert kriminalitet med forgreninger til mange land, inkludert distribusjon rundt om i verden, avslutter Clementz.

Med mindre du har mulighet til å parkere bilen i en låst garasje, er det ikke enkelt å sikre seg hundre prosent mot tyverier. Men et godt råd er å ha det opplyst rundt bilen, gjerne også parkere den slik at den er godt synlig fra flere vinduer. Det gir ingen garanti, men det gjør kanskje at tyvene tenker seg om en ekstra gang og heller velger en annen bil.

– Fælt at man ikke kan sette fra seg bilen trygt

Video: Simone solgte huset og kjøpte drømmebilen