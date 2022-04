Russisk tilbaketrekning fra enda et område

Mens Ukrainske styrker rykker inn i Tsjernehiv, varsler det ukrainske nyhetsbyrået Umyan at Russland også er i ferd med å trekke seg ut av Sumy i øst. Samtidig advarer britisk etterretning om Mariupol.

I natt varslet det ukrainske nyhetsbyrået at Russiske tropper skal ha begynt å trekke seg tilbake fra den østlige ukrainske regionen Sumy.

Varslet russisk tilbaketrekning

Forrige uke varslet Russland at de skulle trekke soldater tilbake fra områdene rundt Kyiv og Tsjernehiv. Det ble etablert en korridor fra de to områdene og østover, der russiske soldater og militærkjøretøyer fraktes mot Russland, ifølge die Zeit. Nå er det altså observert bevegelser av russiske styrker fra Sumy gjennom den samme korridoren.

– Det er fortsatt for tidlig å snakke om en frigjøring av regionen, sa lederen av Sumy regionale administrasjon, Dmytro Schywytskyj, ifølge Nyhetsbyrået Unian i en videomelding mandag natt.

Den siste uken har det vært sterk tilstedeværelse av russiske soldater i regionen, og mange angrep på sivile die Zeit.

Også Ukrinform varsler om tilbaketrekningen på twitter:

Російські загарбники відходять із Сумщини - очільник ОВАhttps://t.co/DGmBx39G66 pic.twitter.com/VOQ1MvRP7G — Ukrinform (@UKRINFORM) April 4, 2022

De skriver: Russiske inntrenger forlater Sumy-regionen.

Havnebyen Mariupol fortsatt et hovedmål

Ifølge britisk etterretning, som la ut en oppdatering natt til mandag, er Russlands viktigste mål å ta byen Mariupol. – Harde kamper fortsetter i Mariupol mens russiske styrker forsøker å ta byen. Den er gjentatte ganger målet for harde, hensynsløse angrep, men ukrainske styrker opprettholder motstanden og kontrollerer sentrale områder. Mariupol er nesten garantert et nøkkelområde for å sikre landkorridoren Russland vil ha til det okkuperte Krim-området, skriver britiske forsvarsmyndigheter i sin daglige etterretningsoppdatering, som er publisert på Twitter.

Det har lenge vært kjent at ett av Russlands mål er å etablere en korridor fra Russisk territorium og til Krim. Men tilbaketrekningen markerer et skifte i militær strategi fra Russland - det ser imidlertid ikke ut som de har tenkt til å oppgi Mariupol, som allerede er svært hardt rammet av langvarig krigføring.

Ukrainerne går inn i Tsjernehiv

Det ukrainske forsvaret sier at deres styrker har gått inn flere av byene i Tsjernehiv, og at nødhjelp er på vei. Russerne har trukket seg ut av dette området, og trekker seg altså tilbake gjennom en korridor de har etablert.

Tsjernehiv ligger nord i Ukraina, og er en del av området for den varslede russiske tilbaketrekningen. Mens verden fortsatt reagerer på de forferdelige bildene fra områdene rundt Kyiv, advarer president Zelenskyj om «Flere fryktelige ting» som kan bli avdekket i sin tale i natt.

–Flere opplysninger om død og overgrep

– Fordi dette er slik de russiske styrkene som har invadert landet vårt, farer fram. De er bøller som ikke vet om noen annen måte å gjøre ting på, sa Volodymyr Zelenskyj i en videotale sent søndag kveld.

Han vil at russiske soldaters mødre skal se de likene som ligger strødd i Butsja og andre byer.

– Hvorfor ble vanlige innbyggere i en ellers fredelig by torturert til døde? Hvorfor ble kvinner kvelt etter å ha blitt frastjålet smykker? Hvordan kunne de voldta kvinner og drepe dem foran barna deres? Skjende kroppene deres etter at de var døde? Hvorfor kjørte de over likene med stridsvogner? Hva gjorde den ukrainske byen Butsja mot Russland? spør Zelenskyj i talen.