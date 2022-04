Åpnet Grammy med Smith-vits

– Ikke tenk på dette som en prisutdeling en gang, åpnet Noah, og ledet klart opp til at prisutdelinger har fått et litt dårlig rykte etter Oscar-skandalen for en uke siden.

– Dette er en konsert der vi deler ut priser, hører på musikk danser, synger og, fortsatte han: – Hold folks navn ute av munnene våre.

Da Smith inntok scenen og dro til komiker Chris Rock, ga han samtidig klar beskjed om at komikeren skulle holde hans kones navn ute av kjeften.

Will Smith har vært i hardt vær etter at han slo til komiker Chris Rock under Oscar-utdelingen. Det er fortsatt ikke klart hva som blir konsekvensene av skandalesmellen, men Smith har lagt seg flat i en rekke uttalelser. Chris Rock har avstått fra anmeldelse, og Oscar-akademiet er fortsatt i tenkeboksen på hvilke konsekvenser det skal få. De skal ha et nytt møte den 18. april, skriver Variety.