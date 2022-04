Serbias president erklærer valgseier

President Aleksandar Vucic påberoper seg seieren i søndagens valg med et valgskred, noe som baner vei for hans andre periode som president i Serbia.

Det offisielle valgresultatet er ventet mandag, men Vucic virket sikker på seier få timer etter at stemmelokalene stengte. Det er ikke behov for en andre runde i presidentvalget, hevder han.

– Jeg er glad for at et stort antall personer stemte og viste Serbias demokratiske natur, sa Vucic på en TV-sendt pressekonferanse.

Der kunngjorde han at han har sikret om lag 60 prosent av stemmene. Hans største konkurrent Zdravko Ponos ligger an til å få 18 prosent av stemmene.

– Det var ikke på noe tidspunkt spennende, la han til.

Serbia gikk søndag til valg for å velge president og medlemmer til den 250 seter store nasjonalforsamlingen.

52-åringens parti SNS har hatt makten siden 2012, og Serbias regjeringsparti ligger an til å beholde makten, viser en prognose laget av Ipsos og Cesid. Ifølge prognosen får det progressive parti 43,6 prosent av stemmene, langt mer enn opposisjonsalliansen som ligger an til 12,9 prosent.