Kvinne skadd etter ulykke mellom bil og ambulanse i Ullensaker

Det melder politiet i Øst på Twitter søndag kveld. Ulykken skjedde i Kløftavegen i Ullensaker. Nødetatene rykket ut i 21.20-tiden.

– Det var en frontkollisjon med bil mot ambulanse. Det tyder på at personbilen har kommet over i feil kjørefelt i forbindelse med at en elg var i veibanen, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB.

Det var to personer i bilen, og kvinnen var passasjer. Hun er kjørt til Ullevål sykehus med det som omtales som alvorlige skader.

– De fem andre personene involvert i ulykken er kjørt til enten legevakt eller Ahus for sjekk, sier Ringseth.

Bilene er berget, og veien er åpnet, melder politiet klokken 23.10. Politiet er ferdig på stedet, men oppretter sak. Det blir ikke gjort førerkortbeslag.