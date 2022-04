Louis van Gaal har fått kreft

Louis van Gaal (70) bekrefter at han har fått prostatakreft.

Louis van Gaal bekreftet søndag kveld på det nederlandske TV-programmet «Humberto's talkshow» at han har fått en aggressiv form for prostatakreft.

Det skriver blant andre avisen De Telegraaf.

Van Gaal var på talkshowet i forbindelse med en dokumentar om seg selv.

Van Gaal sa at han har planer om å lede Nederland i VM senere i år.

– Du dør ikke av prostatakreft. Det er vanligvis de underliggende sykdommene du dør av, men det er en aggressiv form, sa van Gaal under talkshowet, gjengitt av den nederlandske avisen Algemeen Dagblad.

70-åringen ble diagnostisert med sykdommen i slutten av 2020.

Treneren forteller at han har gjennomgått 25 strålebehandlinger, senest under landslagssamlingen i mars. Dette skjedde på kveldstid, da han ikke ønsket å dele nyheten om sykdommen i fare for å påvirke spillerne.

Van Gaal har ledet Nederland i tre perioder, i tillegg til å ha vært trener i klubber som Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern München og Manchester United. I 2014 tok han VM-bronse med det nederlandske landslaget.