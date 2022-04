Fansens reaksjon tok Berisha på sengen: – Ikke det jeg forventet

Berisha var toneangivende da Viking gikk seirende ut i en tett og intens batalje på Sarpsborg Stadion søndag.

Landslagsspissen markerte seg med assist på Zlatko Tripics matchvinnerscoring i det 89. minutt.

– Det er alltid deilig å starte sesongen med en trepoenger, sier 27-åringen til TV 2.

Det har vært hett rundt Vikings stjernespiss i opptakten til sesongen.

Flere klubber, deriblant Molde og den svenske toppklubben Hammarby, var interesserte i Berishas tjenester før sesongstart, men det ble aldri noen overgang for målsniken fra Egersund.

Kritikk fra fansen

Underveis i prosessen måtte Viking-spilleren tåle kritikk fra egne fans basert på tre punkter TV 2 har omtalt tidligere:

- At Berisha selv ikke har vært ute og sverget troskap til Stavanger-klubben.

- At Berisha har uttrykt ønske om et nytt eventyr i utlandet.

- At Berisha ikke feiret foran egne fans i cupseieren over KFUM.

Før seriepremieren var Berisha derfor spent på hvordan hans egne ville ta ham imot.

– Men det gikk veldig bra! De heiet meg fram og sang, så det var utrolig kjekt. Det var ikke forventet – men utrolig kjekt.

– Hvorfor var det ikke forventet?

– Jeg har jo fått en del tyn, så jeg visste jo ikke akkurat hva jeg gikk til, sier han, før han fortsetter:

– Det var bare utrolig deilig å kunne gi de en trepoenger.

– Han er vår landslagsspiller

Lagkamerat Zlatko Tripic er full av lovord om måten lagkameraten har opptrådt mens det har stått på.

FRYKTET DUO: Zlatko Tripic (med ryggen til) og Veton Berisha etter scoringen søndag. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Veton er bare ekstremt smart og intelligent. Han er profesjonell, og man ser på innsatsen og kvaliteten han legger ned at han kun tenker på Viking. Så får vi se hvor lenge vi beholder ham. Det er i hvert fall helt naturlig at det er interesse rundt en så god fotballspiller, sier Tripic, som avviser blankt at skriveriene har påvirket spillergruppen på noe vis:

– Så absolutt ikke. Vi er bare veldig glade for at Veton er her. Han er vår landslagsspiller og en utrolig god representant for klubben. Vi håper han er her så lenge som mulig.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim stiller seg bak Tripics uttalelser.

– Støyen som har vært utad har vi ikke opplevd noe av på innsiden, sier Aarsheim.

– De beste Viking-spillerne vil det alltid være interesse for, og vi som klubb er avhengige av å selge. Det er helt naturlig, og Veton er 100 prosent profesjonell. Når han tar på Viking-drakten er det full gass, fortsetter treneren.

– Det er alltid deilig å spille med Viking-drakten. Folk får bare prate, men jeg er alltid glad når jeg får ta på drakten, sier Berisha selv.