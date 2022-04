Reuters: Victor Orbán erklærer valgseier i Ungarn

Fidesz fått 54 prosent av stemmene sammenlignet med 33 prosent for opposisjonsalliansen, ifølge resultater fra det nasjonale valgkontoret. Det er en uangripelig ledelse, skriver nyhetsbyrået AFP.

I 23-tiden søndag kveld utropte Orban seg til vinner av parlamentsvalget.

– Vi har vunnet en stor seier. En seier så stor at man sikkert kan se den fra månen og helt sikkert fra Brussel, lød det fra den EU-kritiske seierherren på en valgfest.

Regjeringskoalisjonen Fidesz-KDNP ligger an til å kapre over to tredjedeler av setene i parlamentet – 135 av 199 – mot opposisjonens 57 seter. Høyreekstreme Mi Hazank (Vårt hjem) kan få de resterende sju setene.

Tidlig ledelse

Orbáns parti hadde en tidlig ledelse. Med 40 prosent av stemme talt opp hadde Orbáns parti 57 prosent av stemmene, mens opposisjonsalliansen på seks partier hadde 31 prosent.

Mange av de første resultatene var fra landsbygda, der den høyrenasjonalistiske Orban står sterkt, og det var ventet at den tidlige ledelsen kunne svekke seg noe.

Statsminister Viktor Orban har sittet ved makten i Ungarn helt siden 2010. I denne perioden gjennomførte han reformer av valgsystemet og endret Ungarn til det han selv kaller et illiberalt kristendemokrati.

Reformene har gjort Orban upopulær blant flere politikere i EU, og det er også disse reformene som er grunnen til at et bredt Spekter av politikere har kunnet samles i Ungarn.

Bred opposisjon

De seks partiene som har utfordret ham direkte, spenner fra det sosialdemokratiske DK til Miljøpartiet De Grønne og høyresiden Jobbik.

Det ungarske valget har vært preget av Russlands invasjon av Ukraina. Orbán sa også til sine støttespillere fredag at krigen har forandret alt.

På diplomatisk nivå har Orban fulgt EUs linje og støttet Ukraina under krigen, selv om han er nær Russlands president Vladimir Putin.

Hjemme i Ungarn har imidlertid Orbans posisjon sett annerledes ut. Her har statsministeren slått an en mer nøytral tone. Ved enkelte anledninger har han endog kommet med kritiske kommentarer om Ukraina. Han har blant annet nektet å la våpen rettet mot Ukraina krysse ungarsk territorium.

Ventet jevnt valg

Det var på forhånd ventet at valget ville bli det jevneste på mange år etter at opposisjonen lyktes i å samle seg fra venstre til høyre i en blokk av seks partier, med Péter Márki-Zay som statsministerkandidat.

Opposisjonen og internasjonale observatører pekte på regjeringens dominans i mediene og valgkretser som favoriserer regjeringen, som elementer som gjør det mer sannsynlig at Orban vinner.