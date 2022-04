Kollisjon mellom personbil og ambulanse – én til sykehus med alvorlige skader

Politiet fikk melding om kollisjonen klokken 21.20 søndag kveld.

– En ambulanse og en personbil har frontkollidert. Det kan ha skjedd i forbindelse med en mulig unnamanøver for en elg, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Han opplyser at det er føreren av personbilen som skal ha gjort unnamanøveren og truffet ambulansen. Sammenstøtet beskrives som kraftig.

Innsatsleder Roy Alkvist sier til avisa at det var to ambulansearbeidere og en pasient i ambulansen, mens det var tre personer i personbilen. Alle blir sendt videre for å bli undersøkt av helse.

– En person er sendt til Ullevål sykehus med antatt alvorlige skader. To personer er kjørt til legevakt og tre personer er fraktet til Ahus. Alle er kjørt med ambulanse, sier Alkvist.

Ambulansen skal ikke ha vært under utrykning da ulykken skjedde.