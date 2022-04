Tysk mann tok 90 doser koronavaksine

Mannen fra Magdeburg skal ha mottatt opp til 90 doser ved et vaksinasjonssenter i den østlige delstaten Sachsen.

Svart marked for vaksinepass

Hensikten med alle dosene, var at han fikk 90 salgbare bevis med gyldige dosenummer som han kunne selge videre til personer som ikke ønsket å vaksinere seg.

Tyskland har i de siste ukene hatt høye smittetall. Derfor har det vært krav om vaksinepass for å kunne benytte seg av blant annet restauranter, utesteder og andre sosiale samleplasser.

Det tyske politiet har i flere måneder gjennomført mange razziaer i forbindelse med forfalskning av vaksinasjonspass.

Saken er omtalt i flere utenlandske medier.

Hell i uhell

De mange koronadosene har så langt ikke hatt noen merkbar innvirkning på mannens helsetilstand. Dette til tross for at vaksinene var fra ulike produsenter.

The Guardian melder at 60-åringen ikke er varetektsfengslet, men at han er under etterforskning for utstedelse av vaksinasjonskort og dokumentforfalskning.

Opprettet sak

Det tok måneder før han ble oppdaget. Først etter å ha dukket opp på det samme vaksinesenteret to dager på rad, grep politiet inn.

I tillegg til å beslaglegge flere blanke vaksinasjonskort han hadde, har politiet opprettet sak mot ham.