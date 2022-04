Tidligere Jakten-bonde bekrefter ny kjæreste

Den tidligere Jakten på kjærligheten bonden Ole-Johan Dyste har fått kjæreste. Det bekrefter han på hans egen Facebook.

Til TV 2 sier Dyste at han er veldig lykkelig i sitt nye forhold, og bekrefter at de nylig har blitt kjærester.

– Det er veldig stas, sier Dyste da TV 2 ringer han.

Bonden forteller at han kom over kjæresten ved en tilfeldighet på Facebook, og tok sjansen med å like et bilde av henne.



Deretter tok det ikke lang tid før det kom en melding i innboksen hans.

– Jeg gikk en hyggelig melding av henne, og så begynte ballen å rulle.

Paret har datet siden begynnelsen av året, og har nå valgt å gå ut som et offisielt par via Facebook.

Dyste forteller også at han ikke tror han hadde funnet hans nye kjærlighet om det ikke hadde vært for Jakten på kjærligheten.

– Jeg tror ikke det hadde skjedd om det ikke var for Jakten. Hun hadde sett på det, så jeg hadde gitt et godt inntrykk, sier han og ler.

Bonden bekreftet i høst til TV 2 at han dessverre ikke fant kjærligheten gjennom programmet, men at han derimot hadde lært mye om seg selv.

– Jeg fikk gode erfaringer, og ble bedre kjent med meg selv. Jeg ble mer selvsikker, så jeg tror det har gjort at jeg var så klar for et forhold nå, sier han.

– Jeg vil absolutt si at Jakten på kjærligheten har vært delaktig i dette forhold også, avslutter bonden.

