Børkeeiet-perle sørget for råsterkt poeng i Rekdal-debuten

Bodø/Glimt - Rosenborg 2-2

Saken oppdateres!

Kjetil Rekdal og Rosenborg har slitt i oppladningen til årets sesong og sjelden har forventningene vært lavere enn før kveldens bortemøte mot seriefavoritt Bodø/Glimt.



Det spørs om forventningene umiddelbart skrus opp noen hakk.

For mens TV-seerne slet med dårlig signal fra Aspmyra, kunne et imponerende bortefølge fra Trondheim se laget sitt imponere. I Bodø-kulden viste Rosenborg rett og slett at de har skumle intensjoner under Rekdals ledelse i 2022.



Rosenborg var absolutt med på notene mot storfavoritt Bodø/Glimt, og da Tobias Børkeeiet på nydelig vis styrte inn 2-2 fra vel 20 meter et kvarter før slutt var det faktisk fortjent.



Med sitt andre mål for dagen sørget vinterens Rosenborg-kjøp for at Kjetil Rekdal kunne juble for ett poeng og en svært oppløftende seriepremiere sett med RBK-øyne.

– Jeg tror ikke jeg har scoret to mål i en kamp før, sier Børkeeiet til Discovery.

– Ett poeng her etter den sesongoppkjøringen vi har hatt, det tar vi.

Rosenborg sjokkerte på Aspmyra

For at Rosenborg ble slått 3-0 generalprøven av Raufoss, var det lite som tydet på i seriepremieren.



Riktignok hadde Ulrik Saltnes en brukbar sjanse etter seks minutter, men Rosenborg gikk aggressivt til verks og hadde ingen planer om å parkere bussen fullstendig.



Etter 14 minuter burde faktisk Rosenborg tatt ledelsen da Olaus Skarsem fant en umarkert Victor Jensen på 12-13 meter, men han fikk ikke skikkelig fart i avslutningen og det endte med en misset kjempesjanse.



Et lite minutt senere fikk imidlertid Rosenborg uttelling da Tobias Børkeeiet satte inn 1-0.



Mot slutten av omgangen hadde først Bodø/Glimt sjansen til å utligne til 1-1 ved Ulrik Saltnes, mens Victor Jensen på sin side kunne økt til 2-0 like etter det.



Uansett leverte Rosenborg en sterk omgang der Kjetil Rekdal traff perfekt med kamp-planen.

Glimt snudde kampen - men så glapp det



Ledelsen holdt til det var spilt 63 minutter. Da gikk Amahl Pellegrino i bakken etter en duell med Erlend Dahl Reitan. Dommeren pekte på straffemerket og fra ellevemeteren styrte Pellegrino inn 1-1.

Minutter senere kunne Dahl Reitan gjort opp for seg da han fikk en kjempesjanse, men på hel volley fikk han ikke skikkelig klem på avslutningen.I stedet ble vondt til verre for Dahl Reitan, Rosenborg og Kjetil Rekdal:



Etter 70 minutter snek Runar Espejord seg bak ryggen på Markus Henriksen etter et innlegg fra Brice Wembangomo. Headingen var akkurat hard nok til å lure seg forbi André Hansen i Rosenborg-målet, og plutselig var Bodø/Glimt tilbake i føringen.



Der og da trodde nok de fleste at Bodø/Glimt skulle stikke avgårde med seieren, men så vartet altså Tobias Børkeeiet opp med en perle som sørget for ett sterkt poeng for Kjetil Rekdal i hans seriedebut som Rosenborg-trener.