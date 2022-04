Finalenedtur for Ruud – slått av 18-åring

Casper Ruud kunne søndag kveld tatt karrierens største triumf i Miami Open, som var nordmannens første ATP Masters 1000-finale, men 23-åringen fra Snarøya tapte for det spanske supertalentet Carlos Alcaraz.

– Jeg vil starte med å gratulere Carlos. Du er en god spiller allerede, selv om du er så ung. Hvis du fortsetter sånn som dette, kommer du til å stå her mange flere ganger. Du er en fin, hardtarbeidende fyr. Jeg ønsker deg det beste. Alt du kommer til å oppnå, vil være fortjent. Jeg respekterer deg som spiller og person, sa Ruud under premieutdelingen.

– Jeg vil gratulere Casper, som har spilt utrolig. Du har også et hardtarbeidende støtteapparat. Vi kommer til å se store ting fra deg i år, men det viktigste er at du er en fin fyr. Fortsett å være det, sa Alcaraz.

GRATULERTE HVERANDRE: Carlos Alcaraz (t.v.) og Casper Ruud takker hverandre for kampen som endte med spansk triumf. Foto: Megan Briggs / AFP

Alcaraz vant 7-5, 6-4 og ble tidenes yngste vinner i turneringens 37-årige historie.

– Det er for tidlig å beskrive følelsen nå. Jeg har ikke ord på hvordan dette føles, men det er spesielt å vinne min første Masters 1000-turnering. Jeg har utrolig støtte med meg her i dag, sier Alcaraz i intervjuet vist på Eurosport.

Ruud, som blant annet slo Alexander Zverev på veien til søndagens finale på hardcourten i Florida, kommer til å være nummer sju på verdensrankingen som presenteres mandag. Nordmannen har aldri vært høyere på rankingen.

– Jeg må også takke mitt eget team, noen er hjemme og noen er her i Miami. Først og fremst vil jeg takke kjæresten min, Maria (Galligani), for at hun hjelper meg, sa Ruud, før han takket foreldrene og støtteapparatet.

Som tapende finalist håvet Ruud inn 646.000 dollar. Det tilsvarer over 5,6 millioner kroner. Alcaraz fikk nesten det dobbelte.

DUELLANTENE: Casper Ruud (t.v.) møtte Carlos Alcaraz i finalen i Miami Open. Det var begges første ATP Masters 1000-finale. Foto: Michael Reaves / AFP

Casper Ruud fikk en drømmestart på kampen mot Carlos Alcaraz. Han startet med å serve hjem første serve, før han brøt Alcaraz-serven på første forsøk. Ruud tok sitt andre servegame, og dermed sto det 3-0 til nordmannen.

Carlos Alcaraz tok sitt første servegame til 1-3, men han klarte ikke å bryte det neste. Alcaraz skapte imidlertid spenning, for etter at Ruud hadde ledet 40-0, tok spanjolen fire poeng på rad, men Ruud fikk reddet seg inn til 4-1.

Da startet den spanske snuoperasjonen i Miami. Alcaraz servet hjem 2-4, før han brøt tilbake til 3-4. Ruud klarte ikke å bryte, og dermed kunne Alcaraz serve inn 4-4. Ruud svarte med å serve hjem 5-4, men Alcaraz hadde momentum og tok sitt servegame til 5-5. Så tok det 18 år gamle supertalentet et servegame til 6-5, før han sørget servet hjem første sett med 7-5.

Der det første settet startet som en drøm for Ruud, ble åpningen på det andre et mareritt for den norske 23-åringen. Alcaraz startet med å bryte Ruud og gå rett opp i 3-0, men Ruud brøt tilbake til 1-3 og tente håpet. Ruud tok et blankt servegame og var på full fart tilbake i kampen med 2-3.

Ruud måtte ha behandling før neste game, som Alcaraz tok raskt til 4-2, før Ruud servet hjem 3-4. Det hastet imidlertid for Ruud med å bryte, men han klarte ikke å gjøre det i neste game. Dermed sto det 5-3 til Alcaraz. Ruud reduserte til 4-5, men Alcaraz servet for Miami Open-tittelen i neste game.

Ruud klarte ikke å bryte, og dermed kunne Alcaraz juble for 7-5, 6-4.