Scoret ekte hat trick – det vekket vonde minner for TV 2-eksperten

FK Haugesund - Sandefjord 1-3

Sandefjord ble tippet på jumboplass av TV 2s ekspertkorps, men i åpningskampen borte mot Haugesund sendte hvalfangerne et skikkelig varsko til tvilerne. Et ekte hat trick av Alexander Ruud Tveter i førsteomgang la grunnlaget for en sterk borteseier.

– Han er flink til å finne gode posisjoner i boksen. Jeg får litt dårlige minner av det som skjer, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah, som selv mistet markeringen da Ruud Tveter scoret mot Stabæk i fjor.

– Jeg likte ikke den headingen, den minnet meg for mye om det målet i fjor, sier Amankwah med et smil.

Sandefjord-spissen scoret seks mål hele forrige sesong.

Amankwah mener det FKH leverte i de første 45 var syltynt.

– Det er så ufattelig dårlig at jeg ikke tror mine egne øyne.

– Haugesund har spilt den dårligste omgangen av et Eliteserie-lag siden vi (Stabæk, jou. anm) i fjor. Det verste er at de blir kontret på før de kommer i angrep. Ingenting henger sammen.

Ekspertkollega Jesper Mathisen mener at haugalendingene kan ha en tøff sesong i vente.

– Haugesund har mistet utrolig mange sentrale spillere, lederskikkelser og viktige brikker. Det er tynn suppe det de leverer nå, men se på laget deres, de kan fort få kjempetrøbbel i år.

TV-ekspertene spår for øvrig FKH på kvalikplass i tabelltipset som ble levert før åpningsrunden.

Jostein Grindhaugs menn hevet seg riktignok i andreomgang og skapte store sjanser. Etter 75 minutter reduserte nysigneringen Hilary Gong. Laget presset på for flere mål, men presisjonen var ikke god nok. Dermed endte det med en sterk borteseier.

Sandefjord ble også tippet ned i 2021, men da overrasket vestfoldingene med en høyst godkjent 10. plass.

– Sandefjord har mistet mange sentrale brikker. Det gjorde de i fjor også, og da tippet jeg dem rett ned, sier Mathisen.

Sandefjord-trener Ødegaard var fornøyd med førsteomgang og tre poeng, men andreomgangen var han svært misfornøyd med.

– Vi treffer ikke på en pasning om den er lang eller kort. Det er enorme rom der. Det trengte ikke bli sånn, sier han til Discovery.

– Vi er fornøyde med å vinne, men ikke andreomgangen.