Brann-kapteinen om Obos-spill: – Det gjør vondt

Etter 4-0 borte mot Ranheim i seriepremieren var det en lettet gjeng som kom ut av Brann-garderoben. Blant dem var Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen som, etter å ha rettet litt på håret, tok seg tid til en prat med TV 2.

– Å få med seg tre poeng herfra er fantastisk. Jeg tenkte før kampen at dette er en av de vanskeligste bortekampene i år, fordi jeg synes Ranheim er et bra lag som er veldig godt organisert. Når jeg har sett på dem har jeg tenkt «fader, det der er en tøff nøtt». Så får vi litt marginer med oss og vi får det første målet. Vi er jo litt heldig på 2- og 3-0, så da ble det en kamp der det fløt godt for oss, sier Heltne Nilsen.

Selv bidro han med en assist på 1-0, før han gjorde plass til stortalentet Niklas Wassberg like før slutt, som kom inn å satte inn kampens fjerde.

– Vi har masse gode, unge spillere, som er på vei til å ta det neste steget. Det er veldig spennende spillere og det er en fin gruppe her nå, så det er gøy å være en del av det, sier Heltne Nilsen.

– Gjør vondt

Søndag tok han fatt på sin andre periode som Obos-spiller for Brann. 30-åringen innrømmer at det er vondt å ikke være med i det gode selskap.

– Obos er en liga jeg kjenner godt. Jeg har spilt veldig mange sesonger med Hødd, og Obos er en fantastisk liga, men vi skulle jo helst vært i Eliteserien. Jeg kjenner på det nå når Eliteserien er i gang at det er vondt ikke å være der, men man må bare bruke det som motivasjon til å komme seg tilbake, sier han.

Da han returnerte til Brann fra belgisk fotball i fjor sommer, fryktet Heltne Nilsen at en Obos-tilværelse kunne bli et faktum, men det har ikke vært et alternativ å forlate Bergen.

– Det var jo ikke et utenkelig scenario at vi rykket ned da jeg kom i sommer og vi hadde sju poeng. Det var jo et forsøk på «the great escape», men det gikk bare nesten. Det var et scenario man hadde tenkt på. Vi skal gjøre alt vi kan for å prøve å komme oss tilbake.

Hyller supporterne

Borte mot Ranheim hadde Heltne Nilsen og Brann støtte fra omlag 500 bergensere. Kapteinen spår at de blir viktige i kampen om opprykk.

– Det var i alle fall enorm innsats på tribunen i dag, det må jeg virkelig si. Det er noe med å spille på hjemmebane når du spiller på bortebane. Bergenserne er virkelig annerledes og det får vi være glad for, sier Heltne Nilsen, og understreker at han håper både supporterne og resten av Bergen får en annen hverdag neste sesong.

– Det er veldig viktig. Vi vet hva som kommer neste år med Eliteserie, TV-pakka og hele pakken. Det kommer til å bli et bra sirkus. Vi har lyst til å være med på det, avslutter midtbanegeneralen.