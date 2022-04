Siktet for voldtekt mot ukrainsk flyktning: – Svært provoserende

Lørdag morgen ble en mann i 20-årene siktet for voldtekt av en 17 år gammel ukrainsk flyktning i Tromsø. Jenten har nylig ankommet til Norge fra Ukraina og er her sammen med èn forelder.

Politiet har begjært mannen varetektsfengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare. Den siktede er tiltalt for 11 andre seksuelle overgrep på barn under 16 år i en annen straffesak, som skal opp for retten i slutten av april.

– En lang vei å gå

Lene Sivertsen, daglig leder i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) i Troms, synes saken er svært provoserende.

– Saker som dette viser at vi har en lang vei å gå. Det skal ikke skje at noen som har utført slike handlinger skal få gjøre det igjen og igjen. Det tyder på store svakheter i systemet.

Sivertsen sier at hun ikke nødvendigvis sikter til det norske rettssystemet, men at oppfølgingen av både utsatte og overgripere er for dårlig.

– Til tross for at det har blitt økt kunnskap om hva man skal se etter for å avdekke overgrep, er ikke hjelpetjenestene gode nok for verken den utsatte eller overgriper, sier Sivertsen.

Hun forteller at overgrep skjer mye oftere enn det vi tror.

– De aller fleste anmelder ikke. Mange er redd for konsekvensene og synes belastningen blir for stor. Det er veldig synd fordi det er så viktig å kommunisere at overgrep ikke er greit, det kan en anmeldelse være et symbol på. Dessuten kan det være med på å beskytte andre i fremtiden.

2399 personer var bruker av et senter mot incest og seksuelle overgrep i 2020, som utsatt eller pårørende, ifølge Bufdir. Tre av ti ble utsatt for første overgrep før de fylte syv år.

Sivertsen foreller at det i snitt tar 17, 2 år før en utsatt tar kontakt og forteller om et overgrep.

– Dette er et tall som er basert på kvinner. For menn tar det enda lengre tid. Det er svært skambelagt å snakke om seksuelle overgrep for de aller fleste, dessverre, sier Syvertsen.

– Ekstra belastning

Bistandsadvokat Erik Ringberg bistår fem av de 11 fornærmede i saken til mannen som nå er tiltalt for voldtekt mot den mindreårige flyktningen.

I lys av det som har skjedd så er det ifølge Ringberg ingen tvil om at mannen skulle vært fengslet på et tidligere tidspunkt.

TROMSØ: Politihuset i Tromsø. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

– Det er klart at når det skjer så tett opp mot en straffesak som skal starte i slutten av april , hvor det er mange mindreårige barn som er involvert, så kommer denne hendelsen nært på de som er fornærmet og deres familier. Så det blir en ekstra belastning for de som er involvert, sier Ringberg til TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Håvard Utstøl Jakobsen, opplyser til NTB at hans klient begjærer seg løslatt, og at mannen ikke samtykker til fengsling.

Krever sannsynlighetsovervekt

Forsker ved politihøyskolen og tidligere forsvarsadvokat, Katrine Holter, sier at det kreves en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at personen vil begå en ny straffbar handling for at noen skal bli sittende i varetekt for gjentakelsesfare.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen Katrine Holter Foto: Politihøgskolen

– Det er ikke nok at det er sterk grad av fare for dette. Det må altså være stor sannsynlighet for faktisk gjentakelse. Domstolen må se på kriminalitetens art og hyppighet, i tillegg til siktedes livssituasjon.

– Varetektsfengsling er en frihetsberøvelse som skjer før det er bevist straffeskyld. Derfor krever loven gode grunner for å holde noen fengslet. Hovedregelen er at man først soner etter at man er dømt, sier Holter.

Har intensivert arbeidet

Politiet er kjent med at det sirkulerer en del menn rundt mottak der nyankomne flyktninger oppholder seg. De har intensivert arbeidet for å forebygge utnytting.

– Vi vet at i store migrasjonsstrømmer, når mange mennesker er på flukt, er flyktningene sårbare for utnytting. Det gjelder ikke bare i forhold til seksuelle overgrep, men også andre typer utnytting, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.