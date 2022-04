Tripic sendte Viking til himmels i sluttminuttene

Sarpsborg 08 - Viking 0-1

Kapteinen ble servert et nydelig innlegg og sørget for tre poeng til Viking da han satte ballen i nota med brystkassa.

– Det er fantastisk å få den scoringen så sent. Det er et helt enormt innlegg av Veton - den er så og si ferdigscoret, sier Tripic til TV 2 etter kampen.

Det ble også kampene eneste mål i en tett sesongpremiere det svingte godt av på Sarpsborg Stadion.

– Det var tungt og to veldig gode lag utpå der. Det er mange som kommer til å slite her i år, så det føles veldig deilig å stikke av med tre poeng i serieåpningen her, fortsetter matchvinneren.

– Man er i himmelen når den ballen går inn. Å avgjøre en så tett og jevn kamp på den måten føles helt herlig, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Det var veldig deilig å starte med tre poeng. Veldig viktig, sier Vikings Veton Berisha.



Det var Stefan Bilborns første kamp som Sarpsborg-trener.

– Viking er best i første omgang, men i andre omgang kommer vi mer med og det siste kvarteret svinger det veldig. Dette var jæklig surt, sa svensken.

– Det er ikke noe som er verre enn å tape en fotballkamp i 89. minuttet, sier Sarpsborg-profilen Jonathan Lindseth.

Det var to av eliteserielagene som avsluttet fjorårssesongen sterkest som møtest til dyst i gamle Østfold. Begge mannskapene har også sett sterke ut gjennom vinterens treningskamper, og blitt tippet høyt på tabellen av TV 2s eksperter.

Landslagssjef Ståle Solbakken var blant tilskuerne som fikk bivåne et høyt tempo innledningsvis, men det gikk likevel langt mellom de store sjansene i en førsteomgang hvor Viking var førende lag.

Likevel sto det 0-0 midtveis.

– Jeg er virkelig ikke fornøyd, sa Sarpsborgs nye trener Stefan Bilborn til Discovery i pausen.

Stavanger-laget gikk ut i hundre også i annenomgangen. Bare etter få minutters spill så Berisha ut til å være alene gjennom mot Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen, men Anton Skipper avverget landslagsspissen med en sugende takling i siste sekund.

Harald Nilsen Tangen hadde også sine sjanser til å sende gjestene i føringen i løpet av kampen, men sviktet i de avgjørende øyeblikkene.

Eirik Wichne fikk istedet en kjempemulighet til å gi hjemmelaget ledelsen mot spillets gang midtveis i omgangen, men traff bare keeper med sin heading fra kloss hold.

Anton Salétros var nære ved å sende hjemmefansen til himmels med sitt langskudd kvarteret før slutt, men ballen landet på nettaket.

Likevel var det Viking som skulle trekke det lenge strået. Tripics nettsus ga storoptimistene fra Stavanger drømmestarten de hadde håpet på.

Viking tar imot nyopprykkede Aalesund i neste serierunde, mens Sarpsborg skal mål krefter mot Kristiansund på Nordmøre.