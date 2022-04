Ville feire målet med lagkameratene - ble utvist

Jerv - Strømsgodset 1-0

Nyopprykkede Jerv er nedrykkstippet overalt, men har i hvert fall fått den best tenkelige starten på sin debutsesong på øverste nivå.

Selv om de var spillemessig underlegne på eget naturgress mot Strømsgodset, var underdogen nådeløst effektive på den ene store sjansen de skapte i løpet av kampen.

En Godset-corner etter 69 minutter utviklet seg til en kjempekontring for vertene, der en drivende god Willis Furtado førte ballen i 40-50 meter før han banket ballen i korthjørnet forbi Viljar Myhra.

1-0 til Jerv, og i jubelscenene ble det enda mer dramatikk: Debutant Leandro Fernandes, som nettopp hadde blitt byttet ut, valgte å ta et løp over hele banen for å feire scoringen med lagkameratene.

Dommer Svein Oddvar Moen stoppet imidlertid 22-åringen fra Nederland og delte ut gult kort nummer to, og dermed rødt, til en tydelig opprørt Fernandes.

En absurd situasjon der Jerv-euforien endte med at Arne Sandstø måtte trøste den utviste nykommeren inn i garderoben.

– Han var overrasket og lei seg for at det skjedde, sier treneren til TV 2.

Se den snodige episoden:

Målscorer Furtado skjønte lite av utvisningen.

– Jeg så det faktisk ikke. Jeg jublet for målet mitt. Jeg skjønte ikke hva som skjedde hva med lagkameraten min, sier Furtado til TV 2.

Jerv-spillerne har et internt bot-system som gjør at spillere som blir utvist må punge ut. Dagens helt er usikker på hvor mye Leandro må betale.

– Jeg vet ikke, det kan bli en stor bot. Vi får snakke om det i garderoben, sier Furtado med et smil.

Jerv-kaptein Mathias Wichmann mener Leandro burde holdt litt igjen.

– Jeg kan skjønne at han blir glad og det er spesielt for oss å vinne i dag, men det er utrolig dumt å få rødt på den måten, sier Wichmann til TV 2.

Trener Arne Sandstø er ikke like «streng» med den jubelkåte Leandro.

– Det er pur idrettsglede. Han mister det litt, men det er bare glede. Vi må få lov til å juble alle sammen, sier Sandstø til TV 2.

Følte seg snytt

Strømsgodset vartet opp med noen enorme sjanser kort tid etter kalddusjen. Johan Hove, Fred Friday og Lars-Jørgen Salvesen skuslet vekk en utrolig trippelsjanse, før samme Salvesen like etter plasserte ballen utenfor stolpen fra opplagt scoringsposisjon.

Godset hadde også all grunn til å føle seg snytt av dommer Svein Oddvar Moen:

På stillingen 0-0 kom Kristoffer Tokstad inn i 16-meterfeltet med Mathias Haarup i ryggen.

Jervs vingback kastet seg ned for å avskjære pasningen, men traff minimalt med ball og desto mer av Tokstads fot.

Et klart straffespark til gjestene, men Moen vinket spillet videre uten altfor store protester.

Godset-trener Håkon Wibe-Lund er klar på at hans lag ble snytt for straffe.

– Den irriterer meg fortsatt, sier han til TV 2.

– Fikk du snakket noe med Svein Oddvar Moen?

– Vi hadde en kort prat. Vi trenger ikke gå mer inn på det. Men det er lov å gjøre feil. Det er bittert der og da når vi føler det kunne gitt oss mer enn det vi fikk.

Godset kjørte kampen i hele 2. omgang, og Friday headet i tverrliggeren etter at Jerv-keeper Øystein Øvretveit var nølende i feltet på en corner.

Men Jerv holdt ut på heroisk vis - og nesten 3000 tilskuere på Levermyr, deriblant oberst Dag Otto Lauritzen, fikk en drømmestart på årets Eliteserien.

Wibe Lund mener det var et ran på Levermyr.

– Det er vanskelig å si noe annet. Jeg gjør jo det. Men jeg må gratulere Jerv også. De får tre poeng og vinner kampen.