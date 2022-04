Sen scoring ga Oilers-seier – utlignet semifinaleserien

Steven Whitney sørget for 2-1 til Stavanger Oilers borte mot Sparta søndag. Etter fire semifinalekamper er lagene like langt i NM-sluttspillet i ishockey.

– Det er viktig å gjøre det enkelt på bortebane. Vi gjorde det i dag, sier matchvinneren Whitney til TV 2.

Kun ett minutt gjensto da amerikaneren ordet seiersmålet.

Se det avgjørende målet i videovinduet øverst!

Spartas Mattias Nilsson var svært skuffet over det sene målet.

– Det er tøft, men det er sånn det er. Vi får bite i det sure eplet i dag, også er det opp på hesten igjen i morgen, sier Sparta-spilleren.

– Det er for svakt å slippe inn et mål så sent, sier svensken.

Ludvig Hoff sto for det andre målet til Oilers, mens Martin Nilsen scoret for Sparta i det som var en fartsfylt og dramatisk oppgjør i Sarpsborg.

Lagene møtes igjen i Stavanger tirsdag. Sparta innledet semifinaleserien med et 4-5-tap mandag, men slo to døgn senere tilbake og utlignet. Fredag vant de 3-2 i egen hall.

I den andre semifinaleserien leder Storhamar 2-1 sammenlagt over Stjernen. Begge seriene avgjøres med best av sju.

