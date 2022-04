Utenlandske skientusiaster utfordrer livsfarlige naturkrefter

Majestetiske, snødekte fjell i Nord-Norge lokker til seg norske og utenlandske skiturister.

Siden sist søndag er det gått fire snøskred bare i denne landsdelen, femten personer ble tatt av snøskredene. Flesteparten av disse er utenlandske skientusiaster, én av disse mistet livet.

– Troms har gjennom alle år vært Norges verste snøskred fylke både i antall og i dødsfall, fastslår overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Må intensivere arbeidet

– Vi er nødt til å intensivere arbeidet for å nå turguider og alle gjestene som kommer hit, mener Gilbert.

Den siste uken har snøskredulykkene lagt et stort press på rednings- og sykehuskapasiteten i Nord-Norge.

DÅRLIG FORBEREDT: Overlege Mads Gilbert ved UNN mener man må gjøre mer for å forebygge ulykker blant utenlandske skikjørere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er klart at både rednings apparatet og behandlingsapparatet er utsatt for stor slitasje. Vi skal selvfølgelig alltid stille opp, men dette går utover den totale beredskapen, og vi har måttet utsette operasjoner og flytte pasienter til andre sykehus på grunn av dette store antallet alvorlige skredulykker, sier Gilbert til TV 2.

Dårlig informert

– Gjestene fra utlandet som kommer til Nord Norge for å gå på toppturer er åpenbart for dårlig informert om hvor farlig det kan være. Vi må sette inn et ekstra arbeid for å nå utenlandske turoperatører og alle utenlandske skiturister som kommer til landsdelen, mener Gilbert.

Han påpeker at det er forskjell på snøskred som går i områder med innlandsklima og snøskred med kystklima.

– Snøskredene er mye farligere, viser ny forskning.



Farlig fylke

Siden skisesongen 2011/2012 har i alt 66 personer omkommet i skred. 32 av disse har omkommet i snøskred i gamle Troms fylke. Flere av disse er utenlandske statsborgere.

FRISTER MANGE: Fjelltoppene i Nord-Norge frister mange. Halvparten av de som har omkommet i snøskred har vært utsatt for snøskred i Troms.

Gilbert mener at flere utlendinger som kommer hit, ofte har et «press» på å få kjørt skiturer. De har reist langt, betalt dyrt for turen og er her kun en kort periode. Det øker faren for å ta unødige sjanser, mener han.

Tatt i skred

Forrige søndag ble argentineren Juan Manuel Losada, som bor i Tromsø, og fire skivenner tatt av flere hundre meter langt skred i Malangen. Kun tjue meter fra toppen, ble Juan møtt av et massivt snøskred.

– Vi falt omtrent 600 høydemeter etter å ha blitt tatt av et skred i en renne, forklarer Juan Manuel Losada til TV 2.

KJEMPET FOR LIVET: Juan Manuel Losada ble tatt av et flere hundre meter langt skred da han var på topptur med fire venner. Alle overlevde den dramatiske ulykken. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

Han forteller at det hele varte i et drøyt minutt og han ble kastet rundt uten noe kontroll. Da han til slutt stoppet kjente han at han ikke kunne bevege det ene beinet.

Det ble trolig skadet da han traff hard is eller stein på vei ned den bratte rennen mellom to fjellsider.

– Å puste var det eneste jeg tenkte på, på veien ned, forklarer argentineren.

Juan ble fraktet med helikopter til Universitetssykehuset i Tromsø.

– Det var en god redningsaksjon, sier Juan som er veldig takknemlig for redningsinnsatsen.

Ikke risikoen som frister

Juan har mange års erfaring og har tatt utallige toppturer. Han har tidligere snudd på grunn av dårlig vær.

– Da vi gikk opp mente vi at forholdene var trygge, det var mye is og lite snø. Det var først på slutten vi så at det var mer snø, men da det var for sent, erkjenner Juan.

– Var det for fristende å forsøke å gå helt opp, når det var så kort igjen?

– Ja, kanskje det, men som sagt, da var det for sent å snu.

Juan forteller at han satser på å bli fysisk helt fin igjen, og da vil han satse på nye toppturer.

– Det er ikke risikoen som er frister. Det er natur og opplevelsene i fjellet. Risiko er noe vi aksepterer for å oppleve fjellene og landskapet, sier Juan som forsikrer at han gjør alt han kan for å opptre så sikkert som overhodet mulig.